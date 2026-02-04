ЧЕРВЕН КОД: Проливни валежи се очакват през следващото денонощие (КАРТА)

Валежи от дъжд ще обхванат почти цялата страна на 5 февруари, като значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, части от Източна България и централните райони на Стара планина, показва прогнозата на НИМХ.

- Реклама -

През нощта срещу сряда от югозапад ще започнат валежи, които през деня постепенно ще обхванат по-голямата част от страната. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна България ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а в южната половина на страната и по Черноморието — между 1° и 6°. В София се очакват около минус 2°.

Максималните температури в западните и централните части на Северна България ще са между 0° и 2°, а в останалата част на страната — предимно между 5° и 10°, като в София ще достигнат около 5°.

Предупреждения за опасно време

Червен код за валежи е обявен за части от областите Смолян и Кърджали.

Оранжев код е в сила за останалата част от Смолян и Кърджали, както и за областите Сливен и Стара Загора.

Времето в планините

В планините ще бъде облачно, като над 1600–1800 метра ще вали сняг, а в по-ниските райони — дъжд. Значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област и Централния Балкан, при силен и бурен южен вятър.

По Черноморието

По крайбрежието ще бъде облачно, като още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Очаква се умерен, временно силен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат около 7°–8°.