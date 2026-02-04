НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияОбщество

          ЧЕРВЕН КОД: Проливни валежи се очакват през следващото денонощие (КАРТА)

          Най-интензивните валежи се очакват в Родопите

          4 февруари 2026 | 13:29 1502
          Снимка: Wikimedia Commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Валежи от дъжд ще обхванат почти цялата страна на 5 февруари, като значителни количества се очакват в Рило-Родопската област, части от Източна България и централните райони на Стара планина, показва прогнозата на НИМХ.

          - Реклама -
            
            

          През нощта срещу сряда от югозапад ще започнат валежи, които през деня постепенно ще обхванат по-голямата част от страната. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток.

          Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна България ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а в южната половина на страната и по Черноморието — между 1° и 6°. В София се очакват около минус 2°.

          Максималните температури в западните и централните части на Северна България ще са между 0° и 2°, а в останалата част на страната — предимно между 5° и 10°, като в София ще достигнат около 5°.

          Жители на софийски квартал: Не искаме „Елените 2“ Жители на софийски квартал: Не искаме „Елените 2“

          Предупреждения за опасно време

          Червен код за валежи е обявен за части от областите Смолян и Кърджали.
          Оранжев код е в сила за останалата част от Смолян и Кърджали, както и за областите Сливен и Стара Загора.

          Времето в планините

          В планините ще бъде облачно, като над 1600–1800 метра ще вали сняг, а в по-ниските райони — дъжд. Значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област и Централния Балкан, при силен и бурен южен вятър.

          По Черноморието

          По крайбрежието ще бъде облачно, като още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Очаква се умерен, временно силен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат около 7°–8°.

          Как ще се променя времето у нас през следващите дни Как ще се променя времето у нас през следващите дни
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Новият окръжен прокурор на София встъпи в длъжност

          Никола Павлов -
          Христина Лулчева беше избрана единодушно за титуляр на поста
          Политика

          Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството

          Росица Николаева -
          ИТН са сред партиите, които са гласували „против“ конституционните промени за "домова книга"
          Правосъдие

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          Никола Павлов -
          Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions