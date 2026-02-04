НА ЖИВО
          Демерджиев за тройното убийство в Петрохан: Някой се е опитал да заличи следите

          Вероятно до ДАНС е достигнала информация, касаеща националната сигурност

          4 февруари 2026 | 09:26 2240
          Снимка: БНТ
          Много отговори дължат МВР и службите за тройното убийство в Петрохан. 

          Запалването на хижата поражда доста въпроси. Някой се е опитал да заличи следите“.

          Това заяви пред БНТ бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

          Той посочи, че първи на мястото на инцидента са пристигнали ДАНС. Според него вероятно до тях е достигнала информация, касаеща националната сигурност.

          Във връзка с казуса с Евелин Банев – Брендо, който бе предложен за предсрочно освобождаване от шефа на Софийския затвор, Демерджиев заяви, че това подсказва, че има сключена сделка. Според негО, това е следващ ход в една договорка.

          Иван Демерджиев коментира и излизането на Румен Радев на политическия терен. Според него над милион души, които не са виждали алтернатива, сега имат мотивация да излязат и да гласуват. 

          Според него политика може да се прави и без подкрепа и финансиране от олигархията.

          По отношение на това кой ще бъде служебен премиер той подчерта, че това е решение на президента Илияна Йотова.

