На 6 февруари българските киносалони посрещат премиерата на новия игрален филм „Диви ягоди“. Лентата, която вече има зад гърба си сериозно фестивално признание, потапя зрителите в магията на Родопите и разглежда вечната тема за търсенето на корените.

Режисьорът Татяна Пандурска и актьорът Никола Додов гостуваха в телевизионното студио, за да разкажат повече за създаването на продукцията, вдъхновена от разказите на Екатерина Томова.

От документалното към игралното кино

Татяна Пандурска, позната с емблематичната си работа в Българската национална телевизия и документалните си филми за личности като проф. Иван Шишманов и ген. Владимир Вазов, споделя, че идеята за „Диви ягоди“ е нейна отдавнашна мечта. Вдъхновението идва в един „мъглив есенен ден“, когато посяга към книгата „Забравените от небето“.

Филмът обаче не е просто екранизация на документални разкази. В сценария е вплетена силна съвременна линия, провокирана от личните преживявания на режисьора и масовата емиграция на млади българи. „Във филма задължително исках да има съвременна линия. Може би защото това е период… в който в България, в нашето общество, във всяко второ семейство имаше дете емигрант“, споделя Пандурска. Тя допълва, че това е „една рана, която няма да зарасне скоро в нашето общество“.

Сюжет и актьорски състав

Историята проследява млада жена – архитектка от Ню Йорк, която пристига в България с техническата задача да наследи къщата на 103-годишната си баба. Това пътуване обаче се превръща в дълбоко лично откритие. „Това търсене на корените ще се превърне в едно осъзнаване, че корените не растат само в спомените ни, а че те са и възможност за бъдеще“, разказва режисьорът.

За главната роля е избрана актрисата Ванина Кондова, която се явява последна на кастинга. Нейната житейска съдба странно съвпада с тази на героинята ѝ – тя е живяла и работила 9 години в Ню Йорк. Неин партньор на екрана е Иван Юруков, който влиза в ролята на братовчеда Орлин – събирателен образ на предприемчивия българин от прехода.

В лентата участват още Стела Ганчева, Никола Додов, Никола Пашов и Васил Бинев. Специално присъствие има и незабравимият Кирил Кавадарков, за когото това се оказва последната филмова роля. Автентичността на родопската атмосфера е подсилена от участието на 90-годишната тъкачка леля Мария.

Предизвикателствата на снимките

Снимачният процес продължава 18 дни в района на Смолян и село Полковник Серафимово. Екипът се сблъсква с трудния терен, налагайки се ежедневно да пренася техника и да върви пеша до локациите. „Около 20-тина минути вървяхме и аз на въпроса ми към актьорите: Как се чувствате, добре ли сте? Те казаха: Перфектно, прекрасно. Ние просто влязохме в образи“, спомня си Пандурска. Никола Додов допълва с усмивка: „Киното в крайна сметка не е банково дело да преброиш парите и да затвориш касата… това е удоволствието“.

Признание и бъдещи проекти

Филмът вече се радва на успешен фестивален живот. Той е селектиран за престижния 41-ви международен филмов фестивал във Варшава. В България печели специалната награда на журито на фестивала „Любовта е лудост“ във Варна, както и награди за музика (Давид Кокончев) и звук (Иван Андреев) от Съюза на българските филмови дейци.

След премиерата на „Диви ягоди“, Татяна Пандурска вече гледа към следващото си предизвикателство – хибриден филм, съчетаващ игрално и документално кино, озаглавен „Елена Николай: Нейната история“, посветен на великата оперна певица.