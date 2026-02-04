Днес имен ден празнуват Жеко, Жечо, Желязко – църквата почита свети Исидор Пелусиотски

На 4 февруари имен ден отбелязват всички, които носят имената Жеко, Жела, Желка, Жечо, Жечко, Жечка, Желязко и техните производни.

- Реклама -

На този ден Българската православна църква почита свети Исидор Пелусиотски – един от Отците учители на Църквата, известен богослов и автор на множество духовни съчинения.

Свети Исидор Пелусиотски е роден около 360 г. в знатно семейство в Александрия, Египет. Получил отлично образование, а още в младежките си години постъпил в манастир край град Пелусиум, в източната част на делтата на Нил.

По-късно той приел монашество и се установил в пустинна област на Долен Египет, където водел строг аскетичен живот, носел груби дрехи, хранел се оскъдно и посвещавал времето си на молитва и духовно усъвършенстване.

С времето строгият му и благочестив живот привлякъл други монаси, а Исидор бил избран за игумен на манастира, където наставлявал братята си към смирение, кротост, безкористие и духовна борба срещу страстите и светските изкушения.

По-късно заминал за Константинопол, където станал ученик на свети Йоан Златоуст и го защитавал по време на гоненията срещу него, организирани от императрица Елия Евдоксия.

По време на богословските спорове с несторианците Исидор убедил император Теодосий II да свика събор за осъждане на несторианската ерес, с което допринесъл за утвърждаването на православното учение.

Свети Исидор Пелусиотски умира около 435 г., оставяйки след себе си богато духовно наследство.