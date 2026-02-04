НА ЖИВО
          Доналд Тръмп допуска „по-мек подход“ към имиграцията след фаталния инцидент в Минеаполис

          4 февруари 2026 | 22:29 330
          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прилагането на по-мек подход към имиграционната политика може да се окаже необходимо, след като двама американски граждани бяха застреляни от федерални агенти по време на операции в Минеаполис.

          В интервю за телевизия NBC Тръмп коментира трагичния инцидент, отговаряйки на въпрос какви изводи прави администрацията му от случилото се.

          „Научих, че може би трябва да използваме малко по-мек подход. И въпреки това трябва да сме твърди“, каза президентът.

          Думите му бележат рядка промяна в тона на Тръмп по темата за имиграцията – сфера, в която той традиционно защитава строги мерки, засилен контрол и твърди действия на федералните служби. Случаят в Минеаполис обаче отново постави под обществено внимание методите на правоприлагащите органи и рисковете при прилагането на силови операции.

          Фаталният инцидент предизвика остри реакции сред правозащитни организации и местни власти, които настояват за по-голяма отчетност и яснота относно правилата за употреба на сила от федералните агенти. Очаква се Министерството на правосъдието да извърши подробна проверка на обстоятелствата, довели до стрелбата.

          Изявлението на Тръмп подсказва, че Белият дом търси баланс между сигурността и общественото напрежение, като остава отворен въпросът дали думите му ще доведат до реални промени в имиграционната политика или ще останат ограничени до риториката след трагедията в Минеаполис.

