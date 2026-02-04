НА ЖИВО
          Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран „трябва да бъде много притеснен“

          4 февруари 2026 | 22:31 390
          Снимка: Atta Kenare / AFP via Getty Images | Charly Triballeau / AFP / Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за американската телевизия NBC, че върховният лидер на Иран Али Хаменей „трябва да бъде много притеснен“.

          „Бих казал, че трябва да бъде много притеснен. Да, трябва да бъде“, подчерта Тръмп в разговора с телевизията.

          Американският президент обвърза думите си с текущите дипломатически контакти между двете страни.

          „Както знаете, те водят преговори с нас“, добави той, без да навлиза в подробности за съдържанието или етапа на разговорите.

          Изявлението на Тръмп идва на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран, белязано от санкции, спорове около ядрената програма на Техеран и периодични остри словесни сблъсъци между двете страни. В същото време Вашингтон нееднократно е заявявал, че оставя отворена вратата за преговори, ако Иран направи конкретни отстъпки.

          Коментарите на президента подсилват усещането за двойния подход на американската администрация – натиск и диалог, като засега остава неясно дали острият тон ще се отрази на хода на преговорите между Вашингтон и Техеран.

