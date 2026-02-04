Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран „трябва да бъде много притеснен“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за американската телевизия NBC, че върховният лидер на Иран Али Хаменей „трябва да бъде много притеснен“.
Американският президент обвърза думите си с текущите дипломатически контакти между двете страни.
Изявлението на Тръмп идва на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран, белязано от санкции, спорове около ядрената програма на Техеран и периодични остри словесни сблъсъци между двете страни. В същото време Вашингтон нееднократно е заявявал, че оставя отворена вратата за преговори, ако Иран направи конкретни отстъпки.
Коментарите на президента подсилват усещането за двойния подход на американската администрация – натиск и диалог, като засега остава неясно дали острият тон ще се отрази на хода на преговорите между Вашингтон и Техеран.