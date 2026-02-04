Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се е срещнал Даниел Сиад – мъжът, който е намирал момичета основно от модни агенции в Европа, включително и в България.

В първата част на разследването Обективно.БГ публикува документи как Джефри Епстийн е набирал и български момичета. Френският моден агент Даниел Сиад изпраща на Епстийн снимки на манекенки, включително голи фотографии, и уговаря видео разговори по Скайп, за да му ги покаже. Сред агенциите има и бългaрска – „Некст Уан“, макар нейният собственик Стоян Алексиев да отрече да познава Сиад и Епстийн. В документите има данни за две български манекенки, на които Епстийн е купил самолетни билети от София до Ню Йорк и обратно, а на едната преди това е пратил куриерска пратка от Ню Йорк до София.

В имейл, озаглавен „Привет от София, България“ от 22 октомври 2012 г. Даниел Сиад пише на Епстийн: „Здравей, Джефри, тук съм с Принцесата. Тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствените служители“.

Източник justicegov

Във втората част на разследването Обективно.БГ разкри коя е Принцесата, с кого са се срещнали двамата със Сиад в България и защо.

Принцесата от Тайланд

В имейл до Джефри Епстийн от 19 септември 2012 г., озаглавен „Кой е Беджет Пацоли“, Даниел Сиад пише: „Здравей, Джефри, принцесата би искала да видиш това видео“.

Той препраща имейл от въпросната принцеса, като министерството на правосъдието на САЩ е скрило имейла й, но не и името й: Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура.

Тя изпраща на Даниел Сиад линк, който вече не се отваря, но от темата на писмото става ясно, че касае за Беджет Пацоли.

Принцеса Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура е праправнучка на тайландския крал Рама IV и почетен консул на Косово в Тайланд. Бехджет Пацоли е бивш президент, вицепремиер и външен министър на Косово, а принцесата има много снимки с него в профила си в Инстаграм.

Източник justicegov

На 22 и 23 октомври 2012 г. тя е посетила България, точно когато и Даниел Сияд изпраща имейла си до Епстийн, в който казва, че е в София, България и че принцесата го е поканила на среща с „правителствените служители“. Тя дори публикува в Инстаграм свои снимки от срещата със заглавие: „По покана на българското правителство“.

Източник Instagram

Статии в благоевградските медии показват, че на 23 октомври 2012 г. „Нейно Превъзходителство Джавадарасри Джаянкура се е срещнала в Благоевград с областния управител Костадин Хаджигаев, заместника му Георги Баханов и депутата от ГЕРБ Йордан Андонов“ (и тримата вече са напуснали постовете си към настоящия момент).

В друга статия се уточнява, че „областният управител я поканил у нас чрез общи познати“, а „тайландската принцеса е обявила намерението си в Пиринския регион да се развива хомеопатична медицина. По нейно предложение Хаджигаев е удостоен с Наградата за мир ГУСИ във Филипините“, която областният управител на Благоевград получава в присъствието на сътрудника на Епстийн Даниел Сиад до него на сцената.

Снимка от церемонията по награждаването на Костадин Хаджигаев в Манила Вдясно на сцената е Даниел Сияд ограден с червено сътрудникът на Епстийн

Изследване с експериментално лекарство на болни от СПИН в Украйна

По времето, когато идва в България и договаря съвместни проекти за хомеопатична медицина у нас, тайландската принцеса Джавадарасри Джаянкура се представя в имейлите и в биографията си в LinkedIn освен като основател на училище и фондация, и като председател на Enercel Thailand, World Health Advanced Technologies. Сайтът encerel.com, който е посочила под титлите си, вече не работи, но има архивно копие, което е запазено в интернет и което показва дейността на фирмата: експериментално лечение на ХИВ, туберкулоза, дори рак с хомеопатичното лекарство Enercel.

Източник justicegov

През 2020 г. Американската агенция за лекарствата FDA забранява лекарството Enеrcel, като изпраща предупредително писмо до World Health Advanced Technologies:

“Вашият инжекционен продукт „Enercel Plus“ предизвиква допълнително безпокойство, защото е етикетиран като съдържащ потенциално токсични съставки, като например „Lachesis Mutus (отрова на змията бушмастер)“, като по този начин представлява допълнителен риск от сериозно увреждане на пациентите, когато се прилага директно в тялото”, предупреждава FDA и настоява за спиране на всякакви дейности, свързани с това експериментално лекарство.

Макар да е забранено в САЩ, лекарството вече е тествано на пациенти в Украйна, става ясно от имейлите на Даниел Сиад до Джефри Епстийн.

“Пътувам с принцесата до Лаос, Комбоджа, Виетнам. За държавно посещение, с нас е някой, с когото трябва да се запознаеш, Д-р Дейвид К. Кристнър…. дарява лекарство за хепатит B, рак, туберкулоза и други. Той е излекувал много хора по целия свят“, пише Сиад до Епстийн и добавя: „В момента направиха някои тестове във военните съоръжения с ветераните от Ирак, които са имали Иракски синдром, излекували са ги и правителството на САЩ разговаря с него“.

Следва информация за лекаря.

Източник justicegov

В друг имейл Даниел Сиад прикачва файл, озаглавен TB_Study-t day_21.docx. и добавя: Enercel от тестовете в Украйна: резултати от ден 21.

Източник justicegov

Обективно.БГ потвърди, че същият лекар от САЩ в имейлите между Сиад и Епстийн е един от авторите на научно изследване „Алтернативна терапия, базирана на клетъчна енергия, използваща Enercel при пациенти с напреднал СПИН, коинфектирани с туберкулоза и лекувани в Чернигов, Украйна“, публикувано в научното списание MedCrave през 2015 г. Изследването включва 4-месечно приложение на терапия с Enercel при девет пациенти със СПИН, заразени с туберкулоза, които не са получавали антиретровирусна терапия (АРВ) по време на периода на изследването. Резултатите са сравнени с резултатите от 3-месечна терапия при 2-ма пациенти, които са получавали едновременно Enercel и АРВ, и при 2-ма пациенти, на които е била прилагана АРВ терапия без добавен Enercel.

Проучването е проведено в Регионалната противотуберкулозна болница, Чернигов в Украйна. Заключението е, че резултатите са „обещаващи“ и са необходими още изследвания.

Любопитна подробност е, че д-р Дейвид Кристнър, създател на експерименталното лекарство, тествано в Украйна, получава награда за мир на същата церемония в Манила, във Филипините заедно с областния управител на Благоевград Костадин Хаджигаев.

Д р Дейвид Кристнър на церемонията в Манила снимка Facebook

Обективно.БГ не откри доказателства, че тайландската принцеса е осъществила плана си за хомеопатична медицина у нас. Месец след среща с Джефри Епстийн в дома му в Ню Йорк на 25 септември 2012 г., принцесата посещава Благоевград на 22-23 октомври 2012 г., но двамата с Даниел Сиад се скарват жестоко през август 2013 г. и прекратяват отношенията си, разменяйки си остри реплики, според последната кореспонденция между двамата.

Мом Луанд Раджадарсри Джаянкура и Даниел Сиад в Банкок снимка Facebook

Отношенията между тях датират от поне 2009 г., според техни общи снимки във Фейсбук. От имейли между Сиад и Епстийн става ясно, че той е в Тайланд, за да търси момичета, а принцесата му помогнала с откриването на специална банкова сметка. „Надявам се, че имаш да покажеш момичета“, пише Епстийн и получава отговор от Даниел Сиад за финансови проблеми между него и Жан Люк Брунел – французин, собственик на модна агенция в Париж, финансирана от Епстийн. Той беше арестуван на 16 декември 2020 г. и френските прокурори го обвиниха в изнасилване на непълнолетни. Брунел обаче се обеси в килията си, преди процесът срещу него да продължи, по същия начин както и Епстийн. Официалната версия за смъртта и на двамата е самоубийство в затвора.

