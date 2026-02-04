Доживотен затвор за мъжа, планирал убийството на президента Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида

Мъжът, който е планирал да убие президента Доналд Тръмп на неговото голф игрище във Флорида през септември 2024 г., два месеца преди президентските избори в САЩ, беше осъден на доживотен затвор, предаде АФП.

Райън Рут, на 59 години, беше признат за виновен през септември в опит за убийство на тогавашния кандидат Тръмп. Това беше вторият опит за покушение срещу живота на милиардера в навечерието на вота, който впоследствие го върна в Белия дом.

По информация на журналист на АФП, присъствал в съдебната зала, съдия Айлийн Канън постанови присъда доживотен затвор плюс седем години след близо 90-минутно изслушване.

„Присъдата е наложена, за да бъде защитено обществото от бъдещи престъпления“, заяви съдията, визирайки опасността, която Рут представлява.

Рут беше арестуван на 15 септември 2024 г., след като агент на Сикрет сървис е забелязал цевта на пушка, подаваща се от храстите по периметъра на голф игрището в Уест Палм Бийч, където Тръмп е играл голф преди изборите през ноември.

Агентът е открил огън, а Рут е избягал с автомобил, но е бил задържан малко по-късно от силите за сигурност.

Произнасянето на присъдата сложи край на съдебен процес, по време на който Рут се е представлявал сам, въпреки че не е имал юридическо образование.

Планираното от него нападение срещу Тръмп е било само два месеца след друг опит за покушение срещу републиканския лидер. На 13 юли 2024 г. в Пенсилвания 20-годишният Матю Крукс откри огън по време на предизборен митинг, като един от куршумите одраска дясното ухо на Тръмп.

Атаката, при която загина един от присъстващите на митинга, се превърна в повратен момент в триумфалното завръщане на Тръмп на власт. Крукс беше незабавно застрелян от силите за сигурност, а мотивът му остава неизвестен.