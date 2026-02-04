НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Доживотен затвор за мъжа, планирал убийството на президента Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида

          4 февруари 2026 | 22:18 430
          Снимка: AP Photo / Efrem Lukatsky
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мъжът, който е планирал да убие президента Доналд Тръмп на неговото голф игрище във Флорида през септември 2024 г., два месеца преди президентските избори в САЩ, беше осъден на доживотен затвор, предаде АФП.

          - Реклама -
            
            

          Райън Рут, на 59 години, беше признат за виновен през септември в опит за убийство на тогавашния кандидат Тръмп. Това беше вторият опит за покушение срещу живота на милиардера в навечерието на вота, който впоследствие го върна в Белия дом.

          По информация на журналист на АФП, присъствал в съдебната зала, съдия Айлийн Канън постанови присъда доживотен затвор плюс седем години след близо 90-минутно изслушване.

          „Присъдата е наложена, за да бъде защитено обществото от бъдещи престъпления“, заяви съдията, визирайки опасността, която Рут представлява.

          Рут беше арестуван на 15 септември 2024 г., след като агент на Сикрет сървис е забелязал цевта на пушка, подаваща се от храстите по периметъра на голф игрището в Уест Палм Бийч, където Тръмп е играл голф преди изборите през ноември.

          Агентът е открил огън, а Рут е избягал с автомобил, но е бил задържан малко по-късно от силите за сигурност.

          Произнасянето на присъдата сложи край на съдебен процес, по време на който Рут се е представлявал сам, въпреки че не е имал юридическо образование.

          Планираното от него нападение срещу Тръмп е било само два месеца след друг опит за покушение срещу републиканския лидер. На 13 юли 2024 г. в Пенсилвания 20-годишният Матю Крукс откри огън по време на предизборен митинг, като един от куршумите одраска дясното ухо на Тръмп.

          Атаката, при която загина един от присъстващите на митинга, се превърна в повратен момент в триумфалното завръщане на Тръмп на власт. Крукс беше незабавно застрелян от силите за сигурност, а мотивът му остава неизвестен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Доналд Тръмп: Върховният лидер на Иран „трябва да бъде много притеснен“

          Красимир Попов -
          Американският президент направи острото изявление на фона на продължаващите преговори между Вашингтон и Техеран.
          Политика

          Доналд Тръмп допуска „по-мек подход“ към имиграцията след фаталния инцидент в Минеаполис

          Красимир Попов -
          Изявлението на американския президент идва след като двама граждани на САЩ бяха застреляни от федерални агенти по време на акции в щата Минесота.
          Политика

          Марко Рубио: Нов договор за ядрен контрол с Русия е немислим без участието на Китай

          Красимир Попов -
          Изявлението идва часове преди изтичането на договора Нов СТАРТ и на фона на нарастващия ядрен арсенал на Пекин.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions