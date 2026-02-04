Доживотна присъда грози извършител на атентат срещу Тръмп

59-годишният Райън Рут е изправен пред възможността да получи доживотна присъда заради опита си да извърши покушение срещу Доналд Тръмп на негово голф игрище във Флорида, само месеци преди президентските избори в САЩ през 2024 г.

Рут беше признат за виновен през септември за опит за убийство на тогавашния кандидат за президент, като случаят се превърна във втория опит за посегателство срещу живота на Тръмп по време на кампанията, довела го впоследствие обратно в Белия дом.

През септември 2024 г. агенти на Тайните служби забелязали въоръжения мъж в близост до голф игрището, където Тръмп е играл, след което започнало преследване и малко по-късно Рут бил арестуван.

В края на съдебния процес обвиняемият се е опитал да се самонарани с химикалка, но е бил спрян от съдебната охрана.

Прокурорите настояват за най-тежката възможна присъда, като в съдебни документи, цитирани от ABC News и АФП, се посочва:

„Престъпленията на Рут безспорно оправдават доживотна присъда – в продължение на месеци той е предприемал конкретни действия, за да убие водещ кандидат за президент, демонстрирал е готовност да убие всеки, който се изпречи на пътя му, и оттогава не е изразил нито съжаление, нито разкаяние към жертвите си. Престъпленията, за които е осъден, отразяват внимателно планиране, продължителна предварителна подготовка и страхливо пренебрежение към човешкия живот.“

По време на процеса Рут се е защитавал сам, пледирайки невинен, като твърди, че никога не е имал намерение да нарани Тръмп или когото и да било.

Тръмп стана обект и на друг опит за покушение на 13 юли 2024 г., когато Томас Матю Крукс произведе изстрели по време на предизборен митинг в Пенсилвания, а един от куршумите одраска дясното ухо на бъдещия президент.