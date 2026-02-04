ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)

„Мисля, че при сега действащата Конституция вие имате доста широк избор.“ Това каза зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова по време на консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер.

- Реклама -

„За нашата политическа сила е изключително важно министър-председателят, определен от президента, трябва да бъде човек с административен опит, доказал се, а не човек, който носи характеристиките на приближен до една или друга политическа партия„, заяви Михайлова.

Виждаме във ваше лице партньор, с който можем да водим диалог, което е изключително важно за нас като политическа сила, посочи тя.

В рамките на разговорите вицепрезидентът Илияна Йотова очерта времевия хоризонт за вота. „Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници“, заяви тя пред политическите представители.

Консултациите при президента продължават със срещи с „БСП-Обединена левица“ и ИТН.