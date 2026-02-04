Жители на Пловдив сигнализират за получени драстично завишени сметки за електроенергия за отчетния период от 20 декември до 20 януари. Потребителите съобщават за суми, които в някои случаи са двойни, без да е налице реална промяна в потреблението на домакинствата им.

Според данните от гражданите, увеличението варира масово около 30%, като при някои абонати достига до 50% спрямо предходния месец.

Показателен е случаят на мъж от квартал „Тракия“, живеещ в саниран апартамент, чиято сметка е скочила на 235 лева в сравнение със 155 лева месец по-рано. Друг фрапиращ пример, цитиран в сигналите, е за 6-дневен престой във вила, който е довел до начислена сума от 50 лева.

От електроразпределителното дружество ЕВН посочиха, че основната причина за по-високите стойности е спецификата на отчетния период, който обхваща празничните дни и застудяването.

Говорителят на ЕВН-България Петър Костадинов коментира ситуацията, обяснявайки факторите за повишеното потребление:

„Това, че в момента наистина ние наблюдаваме в медиите недоволство за определени фактори, за съжаление е традиционно всеки януари. Всеки един януари последните 20 години ние имаме тази тема, именно, защото това е първият месец в годината с по-ниски температури. Това е и първият месец след празниците.

Да не забравяме, че празниците бяха приблизително 14 дни – масово хората можеха да си ги комбинират. Това означава 14 дни стоене вкъщи, отопление с електроенергия, готвене, подгряване на вода. Всичко това при условие, че този месец е по-студен от декември, а всеки един градус с по-ниска температура автоматично качва потреблението на електроенергия, води до това, че факторите за януари са по-високи спрямо през декември“.

Въпреки обясненията на дружеството, недоволството расте, като вече има постъпили близо 300 жалби за високи фактури.

Пловдивски юристи съветват потърпевшите да подават индивидуални жалби както до енергодружеството, така и до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Някои от сигналите, достигащи до адвокатите, касаят имоти, които не са били обитавани активно.

Адвокат Атанас Костов споделя конкретен пример от своята практика:

„Повечето хора казват, че са били в чужбина или че са били на гости на техни роднини и съответното мястото е било необитаемо. Аз преди малко получих съобщение от една жена, която казва, че живее в чужбина и от август месец апартаментът й е свободен и е получила сметка от 220 евро.“

Юристите разясняват процедурата, по която гражданите могат да защитят правата си при съмнения за неправомерно начислени суми.

Адвокат Фейзулах Хюсеин пояснява стъпките:

„Хората имат право да поискат проверка от ЕВН, директно да подадат жалба и те да направят проверка на електромерите, след това се подават жалби през КЗП и КЗК. И те трябва да проверят дали има някакъв вид нарушение, дали в измерванията, дали в начисленията, от каквото и да е, защото точно това е задачата на КЗП и КЗК да проверяват и да няма спекула и да няма нарушения по какъвто и да е вид пред потребителите.“