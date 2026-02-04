Експерт: Комисията за личните данни да се самосезира за скандала с козметичните салони, нарушен е законът

Трябва да се спазва Европейската директива за защита на личните данни, а в случая тя е нарушена.

Това заяви пред БНР експертът по киберсигурност Ясен Танев.

„Когато в обхвата на камерите попадат хора, които не са част от семейството ни, то е важно да се има предвид, че има Закон за защита на личните данни и това означава, че публичните пространства не могат да бъдат наблюдавани и записвани, ако не са обозначени по подходящия начин и ако се записват хора, различни от нас.

Тук може би и Комисията за защита на личните данни би трябвало да се сезира и да покаже строгост, защото глобите по този закон и по тази директива достигат до 20 млн. евро. Стига сме си говорили за това, че имаме законови рамки, важно е да ги прилагаме“, категоричен бе той в интервю за предаването „Преди всички“.

„Дори когато се слагат камери пред входове или жилищни сгради, те трябва да са обърнати навътре, така че да спазват онова наше конституционно право, че никой не може да бъде записван без негово знание и разрешение„, подчерта експертът.

По думите му за да поставиш камера на обществено място, трябва да имаш право и основание, за да го направиш. Освен това трябва да бъде и обозначено, допълни той.

„Трябва да информирате, да пазите и да носите отговорност, когато съхранявате информация, в случая това е видеоинформация на трети лица“, отбеляза Танев. И уточни, че от гледна точка на киберсигурността случаят в Бургас е инцидент с теч на лични данни.

„Това да ви хакнат не ви освобождава от отговорността. Това не е извинение“, категоричен бе той.

Експертът по киберсигурност посочи, че се забелязва страшна тенденция:

„Потребители купуват устройства откъдето и да било, включително много устройства идват от Китай. Тези устройства се монтират, без да се правят никакви настройки за киберсигурност. Освен това се пускат публично в интернет. Има интернет сайт, който е търсачка за устройства и програми, пуснати в интернет, в който ако напишете „Камера за видеонаблюдение в България“, ще видите, че излизат над 4000 устройства, които са маркирани като видеокамери.

Когато влезете на страницата на тези устройства, се виждат страниците им за достъп. Ако потребителят не е сменил потребителското име за настройка по подразбиране, то само пишете име и парола и получавате достъп.

Освен това част от устройствата идват със слаби пароли и софтуер, което означава, че са готови са хакване. Когато ползвате устройство и му давате „включен достъп през интернет“, трябва да знаете, че то е видимо и машините за търсене го намират много лесно. Това не са само камери, това са ключалки за „умни“ врати, термостати, бойлери, соларни панели, контакти и т.н. Потребителите не осъзнават отговорността си“.

Ясен Танев допуска, че е възможно част от устройствата, идващи от Китай, да са направени нарочно слаби или със скрити функции:

„Това може да се използва и за шпионаж, и за разузнаване, и с цел изнудване“.

Според него обаче проблем е и, че правораздаването не реагира адекватно.

Той препоръча хората да мислят в тази посока и за информацията в телефоните и на компютрите си.