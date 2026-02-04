НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          НачалоБългарияКултура

          Експерти искат спешно създаване на Държавна агенция за опазване на културното наследство

          4 февруари 2026 | 18:22 550
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Изтъкнатият археолог проф. Диана Гергова и художник-реставраторът Глика Икономова внесоха официална петиция в Министерския съвет и Народното събрание с настояване за създаване на Държавна агенция за опазване на недвижимото културно наследство на България. Инициативата обединява усилията на археолози, архитекти, реставратори и културолози, които алармират за критичното състояние на паметниците на културата у нас и липсата на работещи институции.

          По време на гостуването си при журналиста Николай Колев, проф. Гергова подчерта, че документът е своеобразен протест срещу институционалния вакуум. Според нея приетият през 2009 г. Закон за културното наследство е нанесъл сериозни щети върху системата за опазване. „Всъщност приетият 2009 година закон за културното наследство унищожи тези професионални институции, които съществуваха в цялата страна“, заяви тя, визирайки закриването на дирекциите за културно-историческо наследство.

          Проблемът се задълбочава от прехвърлянето на отговорности към общините, които често нямат необходимия капацитет. Проф. Гергова отбеляза, че опазването на археологическото наследство е превърнато в чисто административна дейност, зависима от политически решения, а не от експертиза. „Кметовете се грижат за спокойното си партийно присъствие в обществено-политическия живот“, допълни тя, подчертавайки, че големите проекти могат да бъдат елиминирани във всеки момент по политически причини.

          Глика Икономова, която е и изтъкнат реставратор, обърна внимание на кризата с кадрите в сектора. След разпадането на Националния институт за паметници на културата, професионалната общност е била разпръсната, а приемствеността – прекъсната. „Точно в областта на опазването на стенописи, икони, иконостаси, мозайки… всъщност останаха свободно практикуващите“, посочи тя. Според нея липсва устойчивост в предаването на натрупания опит, а младите хора, които проявяват интерес към професията, са крайно недостатъчно.

          Експертите настояват за възстановяване на нормалността и прилагане на европейския модел на управление, подобен на този в Гърция, Италия и Франция. Предложението включва създаването на структура, чиято основна задача е опазването на наследството и решаването на проблемите на всеки отделен обект чрез комплексни екипи от специалисти. Петицията предвижда и специален отдел, който да се грижи за българското културно наследство в чужбина.

          Опазването на паметниците на културата всъщност е и въпрос на национална сигурност, защото това опазва паметта, това е родовата памет на нацията“, категорична бе проф. Гергова. Тя и колегите ѝ призовават за надпартиен консенсус по темата, тъй като културното богатство на България притежава огромен потенциал за устойчиво икономическо развитие, който в момента остава неизползван.

          Последвайте Евроком в Google News

