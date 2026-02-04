Европейските страни започват да изоставят американския софтуер

Политическото напрежение между Европа и Съединените щати доведе до това, че европейските правителствени агенции започват да изоставят американския софтуер, отбелязва Асошиейтед Прес.

- Реклама -

Френските държавни служители ще спрат да използват Zoom и Teams. Властите обявиха, че до 2027 г. 2,5 милиона държавни служители ще се откажат от Zoom, Microsoft Teams, Webex и GoTo Meeting и ще преминат към Visio – услуга, разработена от френска компания, пише TECHNEWS.BG.

В същото време военните в Австрия са се отказали от Microsoft Office и сега използват софтуер с отворен код за отчитане, съобщи AP News. Освен това служители в една германска провинция също са преминали към безплатен софтуер за административната си работа.

Според източниците, стремеж към „цифров суверенитет” се наблюдава в много части на Европа на фона на все по-агресивната позиция на администрацията на Тръмп. Със сигурност промяната в тази посока е настъпила миналата година.

Анализаторите припомнят факта, че администрацията на Тръмп наложи санкции срещу главния прокурор на Международния наказателен съд, след като трибуналът издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, а Microsoft беше принудена да деактивира имейл акаунта на прокурора.