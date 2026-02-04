Европейците настояват: ЕС трябва да стане по-силен пред лицето на глобалните заплахи

Повечето граждани на Европейския съюз са притеснени за сигурността и безопасността заради военни конфликти, тероризъм, кибератаки, климатични бедствия и неконтролирана миграция, показват данните от последното изследване на Евробарометър на Европейския парламент, публикувано на 4 февруари.

- Реклама -

Според проучването гражданите са убедени, че ЕС трябва да бъде по-единен, да има по-силен международен глас и да разполага с повече ресурси за справяне с глобалните заплахи.

Песимизъм за бъдещето на света, но оптимизъм в личен план

Проучването показва, че глобалната обстановка засилва тревогите сред европейците, като 52% от тях са песимисти за бъдещето на света, 39% – за бъдещето на ЕС, а 41% – за перспективите пред собствената си държава.

В същото време 76% от гражданите остават оптимисти за собственото си бъдеще и това на семействата си, което показва по-положителна нагласа на лично ниво.

Конфликти, тероризъм и кибератаки са сред най-големите страхове

Сред основните опасения се открояват конфликтите в близост до ЕС (72%), тероризмът (67%), кибератаките от държави извън ЕС (66%), природните бедствия вследствие на климатичните промени (66%) и неконтролираната миграция (65%).

Сериозно безпокойство предизвикват и заплахите в информационната среда, сред които дезинформацията (69%), речта на омразата (68%), фалшивото съдържание, създавано от изкуствен интелект (68%), недостатъчната защита на личните данни (68%) и рисковете за свободата на изразяване (67%).

Гражданите настояват за по-обединена Европа

На фона на тези предизвикателства 66% от гражданите искат ЕС да има по-активна роля в гарантирането на сигурността им.

Подкрепата за единство също е силна — 89% от анкетираните смятат, че държавите членки трябва да действат по-единно, а 73% подкрепят увеличаване на средствата за справяне с глобалните кризи.

Според респондентите ЕС трябва да укрепи позициите си чрез акцент върху отбраната и сигурността (40%), както и върху конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (32%) и енергийната независимост (29%).

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола подчертава, че геополитическите напрежения пряко влияят върху усещането за сигурност на европейците, а ЕС трябва да бъде подготвен и да действа единно.

Разходите за живот остават основен проблем

На национално ниво гражданите поставят като приоритет инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот (41%), следвани от икономиката и създаването на работни места (35%), като последният показател отбелязва ръст спрямо май 2025 г.

Макар мнозинството да очаква стандартът им на живот да остане стабилен, 28% прогнозират влошаване, като най-силни са тези очаквания във Франция (45%), както и в Белгия и Словакия (по 40%).

Подкрепата за ЕС остава стабилна

Въпреки лек спад спрямо предходни данни, 49% от гражданите имат положителна представа за ЕС, докато 17% са с отрицателно мнение. За Европейския парламент положителното мнение е 38%, срещу 20% отрицателно.

Същевременно 62% от европейците смятат, че членството на страната им в ЕС е нещо добро, което представлява увеличение спрямо предходното изследване.

Най-силна подкрепа за ЕС идва от младите хора между 15 и 30 години, които по-често виждат съюза в положителна светлина и настояват за по-силна роля на Европейския парламент, повече средства за ЕС и по-голямо единство между държавите членки.

Как е проведено проучването

Изследването на Евробарометър, възложено от Европейския парламент, е проведено от агенцията Verian между 6 и 30 ноември 2025 г. във всички 27 държави членки на ЕС. Общо 26 453 души са интервюирани, основно чрез анкети лице в лице, като в някои държави са използвани и видео интервюта. Резултатите са статистически претеглени според населението на отделните страни.