          Филип Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

          Същият журналист обяви вчера първи за преминаването на българския национал в елитния турски тим, където треньор е Станимир Стоилов

          4 февруари 2026 | 21:39
          Трансферът на Филип Кръстев от Ломел в Гьозтепе ще бъде под наем до края на сезона през юни и опция за закупуване на правата му, обяви Орчун Актен в социалните мрежи. Същият журналист обяви вчера първи за преминаването на българския национал в елитния турски тим, където треньор е Станимир Стоилов.

          Кръстев е собственост на компанията „Сити Футбол Груп“ и с футболен договор с белгийския Ломел, част от структурата, която го праща под наем вече в седми отбор. Сега обаче той може да стане постоянна част от „жълто-червените“ от Измир, но трябва да заслужи доверието на Стоилов и на спортно-техническото ръководство. Очакванията са Фуфу да пристигне днес в Измир, за да финализира договора си под наем.

          След като беше трансфериран от Славия през 2020 година, кариерата на халфа мина през Ломел, Троа, Камбуур, Цволе, Левски, ФК Лос Анджелис и в момента Оксфорд Юнайтед в Чемпиъншип. Филип Кръстев и Мъри Стоилов работиха заедно на „Герена“ през 2022 и 2023 г.

