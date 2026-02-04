НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Глобиха Левски с близо 3500 евро след мача с Лудогорец

          Част от санкциите за "сините" са за нерегламентирано използване на пиротехника, нецензурни скандирания и хвърлени предмети

          4 февруари 2026 | 18:06 110
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след вчерашния мач за Суперкупата на България. Единствено Левски бе санкциониран, като клубът трябва да заплати общо 3476,78 евро и да възстанови нанесените щети по стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -
            
            

          Инцидентите след срещата ще бъдат разглеждани следващо заседание на ДК

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

          За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

          За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

          За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

          ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

          ДК отлага за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.

