Глобиха Левски с близо 3500 евро след мача с Лудогорец

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след вчерашния мач за Суперкупата на България. Единствено Левски бе санкциониран, като клубът трябва да заплати общо 3476,78 евро и да възстанови нанесените щети по стадион „Васил Левски“.

Инцидентите след срещата ще бъдат разглеждани следващо заседание на ДК

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

ДК отлага за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание, като изисква допълнителни доклади от длъжностните лица на срещата.