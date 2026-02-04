Хиляди домакинства се оплакват от по-високи сметки за ток: Какви са причините за увеличението

Потребители от различни градове на страната сигнализират за рязко завишени сметки за електроенергия за декември 2025 г. и януари 2026 г., стана ясно в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.
Увеличението идва на фона на данни от Националния институт по метеорология и хидрология, според които зимният период е бил с между 0,8 и 3,6 градуса по-топъл в сравнение със същия период на предходната година.
Потърпевши потребители разказват, че без промяна в броя на хората в домакинствата и при същите електроуреди, сметките им са се удвоили. Пример от Бургас показва скок от 104 евро (205 лв.) за декември до 206 евро (403 лв.) за януари.
Междувременно енергийни експерти предлагат въвеждането на няколко тарифи на електроенергията, за да се избегнат подобни сътресения при потреблението.
Заради множеството сигнали адвокат Атанас Костов изготви бланка за жалба, която само за часове е изтеглена над 15 000 пъти от интернет, показвайки мащаба на недоволството.
► Позицията на EVN
От дружеството EVN обясняват високите сметки с увеличено потребление по време на празничните дни, като посочват, че януари е бил по-студен от декември, което автоматично води до по-висока консумация.
Въпреки обясненията на дружеството, граждани в Пловдив се събират на протест пред сградата на EVN, настоявайки за проверка на измервателните уреди и софтуера за превалутиране.
