          - Реклама -
          Хиляди домакинства се оплакват от по-високи сметки за ток: Какви са причините за увеличението

          Потребители от различни градове на страната сигнализират за рязко завишени сметки

          4 февруари 2026 | 08:31 30314
          Потребители от различни градове на страната сигнализират за рязко завишени сметки за електроенергия за декември 2025 г. и януари 2026 г., стана ясно в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

          Увеличението идва на фона на данни от Националния институт по метеорология и хидрология, според които зимният период е бил с между 0,8 и 3,6 градуса по-топъл в сравнение със същия период на предходната година.

          Потърпевши потребители разказват, че без промяна в броя на хората в домакинствата и при същите електроуреди, сметките им са се удвоили. Пример от Бургас показва скок от 104 евро (205 лв.) за декември до 206 евро (403 лв.) за януари.

          Междувременно енергийни експерти предлагат въвеждането на няколко тарифи на електроенергията, за да се избегнат подобни сътресения при потреблението.

          Заради множеството сигнали адвокат Атанас Костов изготви бланка за жалба, която само за часове е изтеглена над 15 000 пъти от интернет, показвайки мащаба на недоволството.

          „Сигналите са буквално от цялата страна – Пловдив, София, Варна, Ямбол. За едно и също потребление е по-висока цената. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, коментира Атанас Костов, адвокат.

          Позицията на EVN

          От дружеството EVN обясняват високите сметки с увеличено потребление по време на празничните дни, като посочват, че януари е бил по-студен от декември, което автоматично води до по-висока консумация.

          „Данните при нас показват, че клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса“, обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.

          Въпреки обясненията на дружеството, граждани в Пловдив се събират на протест пред сградата на EVN, настоявайки за проверка на измервателните уреди и софтуера за превалутиране.

          - Реклама -

