Хималайската мечка Деси стана на 38 години в Софийския зоопарк

Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси – навърши 38 години, съобщиха от Зоологическата градина в София чрез публикация във Фейсбук.

Деси живее в Мечкарника, където обитава няколко вътрешни пространства, пригодени за състоянието ѝ. От зоопарка уточняват, че тя е достигнала пределна възраст, тъй като в природата хималайските мечки живеят средно около 25 години, а в зоологически градини – приблизително до 35 години.

Заради напредналата си възраст мечката е загубила зрението си и се придвижва по-бавно, което изисква специални грижи и повишено внимание от страна на гледачите.

По случай рождения ден служителите на зоопарка са поднесли на Деси специална торта, приготвена от любимите ѝ плодове.

Хималайската мечка е родена през 1988 г. в зоопарка в Лодз, Полша, а според данни на ZIMS (Zoological Information Management System) тя е сред най-възрастните хималайски мечки, отглеждани в зоологически градини.

От Софийския зоопарк отправиха и поздрав към своята дългогодишна обитателка с пожелание за спокойни дни и добро здраве.