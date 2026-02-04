НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Хималайската мечка Деси стана на 38 години в Софийския зоопарк

          Най-възрастната обитателка на зоопарка получи специална плодова торта и продължава да живее под специални грижи

          4 февруари 2026 | 12:45 190
          Снимка: Facebook
          Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси – навърши 38 години, съобщиха от Зоологическата градина в София чрез публикация във Фейсбук.

          Деси живее в Мечкарника, където обитава няколко вътрешни пространства, пригодени за състоянието ѝ. От зоопарка уточняват, че тя е достигнала пределна възраст, тъй като в природата хималайските мечки живеят средно около 25 години, а в зоологически градини – приблизително до 35 години.

          Заради напредналата си възраст мечката е загубила зрението си и се придвижва по-бавно, което изисква специални грижи и повишено внимание от страна на гледачите.

          По случай рождения ден служителите на зоопарка са поднесли на Деси специална торта, приготвена от любимите ѝ плодове.

          Хималайската мечка е родена през 1988 г. в зоопарка в Лодз, Полша, а според данни на ZIMS (Zoological Information Management System) тя е сред най-възрастните хималайски мечки, отглеждани в зоологически градини.

          От Софийския зоопарк отправиха и поздрав към своята дългогодишна обитателка с пожелание за спокойни дни и добро здраве.

