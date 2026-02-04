Христо Янев забива твърд титуляр на пейката

Слабата игра на Адриан Лапеня в последно време най-вероятно ще прати испанеца на пейката при рестарта на ЦСКА в Първа лига. В петък „червените“ посрещат Арда в София, а се очаква старши треньорът на тима Христо Янев да пусне Лумбард Делова и Теодор Иванов в центъра на отбраната. Лапеня затвърди, че е в дупка или просто няма качества да играе в ЦСКА и по време на контролите.

Бърз анализ на „Мач Телеграф“ показа, че въпреки постоянните ротации в състава, целящи футболистите да получат приблизително еднакво време за игра, името на Лапеня е обвързано с категорична константа. Той е бил на терена, когато паднаха всичките 7 голове във вратата на ЦСКА в контролите. Испанецът остана резерва в първия мач в Турция – загуба от Корона с 0:2, но се появи в игра на мястото на Теодор Иванов след почивката, когато паднаха и двете попадения на поляците. В следващата контрола – поражение от Млада Болеслав с 1:2 – Лапеня беше титуляр. Чехите отбелязаха два пъти през първите 45 минути. Испанецът беше на терена и докато корейците от Гангуон отбелязаха във вратата на „червените“ при победата на момчетата на Христо Янев с 5:2. И завършваме с последната контрола – победа 3:1 над Дунав. Русенци вкараха през втората част, когато Лапеня беше в игра.

Има още една дилема в титулярния състав на ЦСКА за мача с Арда и тя е на левия фланг, където сякаш Йоанис Питас е по-близо до титулярно място от новото попълнение Алехандро Пиедраита. Ако кипърецът излезе титуляр в петък, само един от новите, Исак Соле, ще започне от първата минута срещу Арда.