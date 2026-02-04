НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияОбщество

          И Гърция подготвя забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Все повече деца проявяват чувство на изолация и ниска самооценка, а има и случаи на самоубийство в резултат на кибертормоз

          4 февруари 2026 | 15:17 240
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Гърция подготвя скорошна забрана на социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст.

          - Реклама -
            
            

          Депутати от управляващата партия съобщиха пред медиите, че до дни правителството внася в парламента за обсъждане съответен закон, предава БНР.

          Проучване, публикувано днес, показва, че 80% от гърците подкрепят тази мярка.

          Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи.

          Според учителите все повече деца проявяват чувство на изолация и ниска самооценка, а има и случаи на самоубийство в резултат на кибертормоз.

          Проектозаконът, който влиза за обсъждане и гласуване в парламента предвижда забрана на децата до 15 годишна възраст да използват социалните мрежи.

          Регистрацията им може да стане само с разрешение на родителите, които ще контролират контактите на децата.

          В Гърция вече действа забраната за използване на мобилните телефони в училище, което показва положителни резултати сред учениците.

          Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че правителството ще действа за закрила на децата срещу рисковете в социалните мрежи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите

          Никола Павлов -
          „Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг.“
          Крими

          Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан

          Росица Николаева -
          Дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери
          Политика

          Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури

          Никола Павлов -
          Според Балабанов отговорността носят политическите сили, извършили конституционните промени
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions