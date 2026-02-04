НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          Индия влага 2,2 млрд. долара в технологии за улавяне на въглерод и нови суровинни коридори

          4 февруари 2026 | 12:43 110
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Правителството на Индия предприема мащабни мерки за декарбонизация на икономиката си, като насочва значителен финансов ресурс към екологични технологии. В речта си при представянето на бюджета в неделя министърът на финансите Нирмала Ситараман обяви, че държавата отделя 2,2 млрд. долара за „ускоряване на внедряването“ на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид (CCUS).

          - Реклама -
            
            

          Тази стратегическа инвестиция идва на фона на глобалния натиск за намаляване на вредните емисии и стремежа на Индия да модернизира тежката си индустрия. Според информация на Bloomberg, планът има за цел да намали емисиите от пет ключови, силно замърсяващи сектора през следващите пет години: енергетика, стомана, цимент, рафинерии и химикали.

          Експертите свързват този ход с променящата се регулаторна рамка на международните пазари. Times of India отбелязва, че обявяването на бюджета идва „в момент, когато индийските индустрии с високи емисии са изправени пред риска да се сблъскат с въглеродния граничен данък на ЕС“. Тази мярка на Европейския съюз заплашва конкурентоспособността на индийския износ, което налага бърза технологична адаптация.

          Паралелно с екологичните инициативи, новият бюджет поставя акцент и върху суровинната независимост на страната. Предвижда се създаването на „специални коридори за редкоземни елементи“ в крайбрежните и богати на минерали щати, както и освобождаване от определени мита. Indian Express съобщава, че тези мерки бележат по-силен тласък за изграждането на цялостна екосистема за критични минерали в страната.

          Целта е да се затвори пълният производствен цикъл в рамките на държавата. Според анализа на Down to Earth, тези коридори „имат за цел да интегрират добива, разделянето, преработката, научните изследвания и производството, като намалят зависимостта на Индия от вноса на редкоземни елементи“.

          Тази независимост е от ключово значение за геополитическата и икономическата сигурност на Ню Делхи. The Hindu Businessline подчертава важността на тази стратегия, отбелязвайки, че към момента над 45% от вноса на редкоземни минерали в Индия идва от Китай.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Иран разреши на жените официално да получават книжки за мотори

          Десислава Димитрова -
          Иранските жени вече официално могат да получават свидетелства за управление на двуколесни моторни превозни средства, съобщава Франс прес.
          Общество

          Южнокорейските деца под натиск: десетки часове частни уроци в гонитба за университет

          Десислава Димитрова -
          Животът на хиляди деца в Южна Корея е подчинен на извънкласно обучение в частните школи „хагвони“, където учениците прекарват до 40 часа седмично след редовните учебни занятия, подготвяйки се за силно конкурентния прием в университетите.
          ИТ

          Пропада ли мегасделката за 100 млрд. долара между Nvidia и OpenAI?

          Михаил Георгиев -
          През 2025 г. технологичният свят бе разтърсен от новината за така наречената „сделката на века“. Nvidia, безспорният лидер в хардуера за изкуствен интелект, и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions