Правителството на Индия предприема мащабни мерки за декарбонизация на икономиката си, като насочва значителен финансов ресурс към екологични технологии. В речта си при представянето на бюджета в неделя министърът на финансите Нирмала Ситараман обяви, че държавата отделя 2,2 млрд. долара за „ускоряване на внедряването“ на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид (CCUS).

Тази стратегическа инвестиция идва на фона на глобалния натиск за намаляване на вредните емисии и стремежа на Индия да модернизира тежката си индустрия. Според информация на Bloomberg, планът има за цел да намали емисиите от пет ключови, силно замърсяващи сектора през следващите пет години: енергетика, стомана, цимент, рафинерии и химикали.

Експертите свързват този ход с променящата се регулаторна рамка на международните пазари. Times of India отбелязва, че обявяването на бюджета идва „в момент, когато индийските индустрии с високи емисии са изправени пред риска да се сблъскат с въглеродния граничен данък на ЕС“. Тази мярка на Европейския съюз заплашва конкурентоспособността на индийския износ, което налага бърза технологична адаптация.

Паралелно с екологичните инициативи, новият бюджет поставя акцент и върху суровинната независимост на страната. Предвижда се създаването на „специални коридори за редкоземни елементи“ в крайбрежните и богати на минерали щати, както и освобождаване от определени мита. Indian Express съобщава, че тези мерки бележат по-силен тласък за изграждането на цялостна екосистема за критични минерали в страната.

Целта е да се затвори пълният производствен цикъл в рамките на държавата. Според анализа на Down to Earth, тези коридори „имат за цел да интегрират добива, разделянето, преработката, научните изследвания и производството, като намалят зависимостта на Индия от вноса на редкоземни елементи“.

Тази независимост е от ключово значение за геополитическата и икономическата сигурност на Ню Делхи. The Hindu Businessline подчертава важността на тази стратегия, отбелязвайки, че към момента над 45% от вноса на редкоземни минерали в Индия идва от Китай.