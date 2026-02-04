Инж. Георги Мъндев: Гоце Делчев е част от българската идентичност

„Гоце Делчев е част от нашата идентичност. Той ясно се е изразил, че е българин. Този човек, който го сравняваме с Левски и Ботев, това е Гоце Делчев.“

Това каза историкът инженер Георги Мъндев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Поводът за участието пък е навършването на 154 години от рождението на Гоце Делчев.

- Реклама -

Инженер Мъндев коментира и актуални политически въпроси. По думите му българската държава винаги е била част от Европа, но в момента Европейският съюз се задъхвал.

„Виждате какво се случва, когато две свръхсили като Америка и Русия решат да се разберат. В този случай България и Европа остават някъде в далечината“, посочи още гостът.

Относно проведените преговори между президента Илияна Йотова и парламентарните политически сили историкът обясни, че няма реално забавяне на насрочването на изборите от страна на настоящия държавен глава.

Според госта ясно се чете страхът на част от партиите по отношение на излизането на парламентарната сцена на президента Румен Радев.