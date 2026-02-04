Инж. Георги Мъндев: Гоце Делчев е част от българската идентичност

Това каза историкът инженер Георги Мъндев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев. Поводът за участието пък е навършването на 154 години от рождението на Гоце Делчев.
Инженер Мъндев коментира и актуални политически въпроси. По думите му българската държава винаги е била част от Европа, но в момента Европейският съюз се задъхвал.
Относно проведените преговори между президента Илияна Йотова и парламентарните политически сили историкът обясни, че няма реално забавяне на насрочването на изборите от страна на настоящия държавен глава.
Според госта ясно се чете страхът на част от партиите по отношение на излизането на парламентарната сцена на президента Румен Радев.