      сряда, 04.02.26
          НачалоСвятОбщество

          Иран разреши на жените официално да получават книжки за мотори

          Решението прекратява дългогодишната правна неяснота около управлението на двуколесни моторни превозни средства от жени

          4 февруари 2026 | 13:04 100
          Снимка: Facebook
          Иранските жени вече официално могат да получават свидетелства за управление на двуколесни моторни превозни средства, съобщава Франс прес, позовавайки се на местни медии.

          С тази стъпка се слага край на дългогодишната юридическа неяснота в Ислямската република, тъй като законът не забраняваше изрично на жените да управляват мотопеди и мотоциклети, но на практика властите не издаваха необходимите документи.

          В резултат на това жени, участвали в пътнотранспортни произшествия, често носеха отговорност дори когато не са виновни, тъй като формално нямаха право да управляват такива превозни средства.

          Първият вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф подписа решението, което е било одобрено от министерския съвет още в края на януари и цели да изясни статута на жените в тази сфера.

          Според новите разпоредби пътната полиция е длъжна да осигури обучение на кандидатките, да организира изпити и да издава свидетелства за управление на успешно издържалите курса.

          Промяната идва след вълна от протести, започнали в края на декември и засилили се през януари. Първоначално демонстрациите бяха свързани с недоволство от високите разходи за живот, но впоследствие в тях бяха издигнати и политически искания.

