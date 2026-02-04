Иран разреши на жените официално да получават книжки за мотори

Иранските жени вече официално могат да получават свидетелства за управление на двуколесни моторни превозни средства, съобщава Франс прес, позовавайки се на местни медии.

- Реклама -

С тази стъпка се слага край на дългогодишната юридическа неяснота в Ислямската република, тъй като законът не забраняваше изрично на жените да управляват мотопеди и мотоциклети, но на практика властите не издаваха необходимите документи.

В резултат на това жени, участвали в пътнотранспортни произшествия, често носеха отговорност дори когато не са виновни, тъй като формално нямаха право да управляват такива превозни средства.

Първият вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф подписа решението, което е било одобрено от министерския съвет още в края на януари и цели да изясни статута на жените в тази сфера.

Според новите разпоредби пътната полиция е длъжна да осигури обучение на кандидатките, да организира изпити и да издава свидетелства за управление на успешно издържалите курса.

Промяната идва след вълна от протести, започнали в края на декември и засилили се през януари. Първоначално демонстрациите бяха свързани с недоволство от високите разходи за живот, но впоследствие в тях бяха издигнати и политически искания.