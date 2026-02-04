НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:28 ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре16:21 Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияПолитика

          ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре

          4 февруари 2026 | 17:28 1970
          Снимка:БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на  консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията. Това съобщиха от „Дондуков“ 2.

          - Реклама -
            
            
          Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури

          На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

          От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“;

          От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;

          От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Величие“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разбиха високотехнологична фабрика за нелегални цигари в Батановци при мащабна международна акция

          Екип Евроком -
          Става въпрос за международна контрабанда, за добре организирани структури на престъпна група
          Култура

          Премиера на филма „Диви ягоди“ на 6-и февруари

          Златина Петкова -
          "В един странен есенен ден, кой знае защо посегнах към тази странна малка книга "Забравените от небето" на Екатерина Томова - това са документални разкази за столетници в Родопите. Препрочетох доста от разказите и сякаш тогава започна да се ражда филма "Диви ягоди", посочи гостенката.
          Крими

          Денев потвърди, че в ДАНС има сигнал за случващото се в хижата до Петрохан с деца

          Росица Николаева -
          Според Сарафов дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions