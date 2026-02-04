НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Свят

          Южнокорейските деца под натиск: десетки часове частни уроци в гонитба за университет

          Надпреварата за прием в елитни университети започва още в предучилищна възраст и поставя под напрежение деца и родители

          4 февруари 2026 | 12:34
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Животът на хиляди деца в Южна Корея е подчинен на извънкласно обучение в частните школи „хагвони“, където учениците прекарват до 40 часа седмично след редовните учебни занятия, подготвяйки се за силно конкурентния прием в университетите. Натискът често започва още на четиригодишна възраст.

          Години наред ежедневието на Ли Кьонг Мин преминава в превозване на двете ѝ дъщери между училище и различни частни образователни центрове, практика, следвана от повечето родители в страната. Основната цел е децата да си осигурят място в престижен университет, а ключът към това е изборът на подходящ хагвон, където се изучават допълнително математика, корейски и английски език.

          Ли и съпругът ѝ, работещ във финансовия сектор, записват децата си в най-престижните школи, които могат да намерят. Седем дни в седмицата тя чака до късно вечер в кафенета, пълни с други родители, докато децата посещават занятията си. Там тя често вижда малки ученици, които вечерят и пишат домашни между отделните курсове.

          Втори учебен срок започва днес за всички ученици в страната Втори учебен срок започва днес за всички ученици в страната

          Частното образование се превръща в норма

          Разрастването на извънкласното образование през 90-те години, паралелно с търсенето на висше образование, превръща системата в почти универсална. Днес 80% от учениците в Южна Корея посещават частни курсове, а пазарът достига 20,3 милиарда долара през 2024 г., въпреки намаляващия брой ученици.

          В Сеул дори четиригодишни деца полагат приемни изпити за предучилищни програми с обучение на английски, а някои започват подготовка за медицински специалности още в началното училище.

          Тази практика предизвиква тревога, като Комисията по правата на човека в Южна Корея определя подобни изпити за малки деца като нарушение на техните права. Законодателите също обвиняват системата за задълбочаващата се криза в психичното здраве сред учениците, но реална промяна засега няма.

          Васил Терзиев: Яслите да минат към предучилищното образование Васил Терзиев: Яслите да минат към предучилищното образование

          Безкрайният цикъл на тестове

          В квартал Деачи в Сеул, където се намират над 1200 хагвона, конкуренцията е особено ожесточена. Там учениците преминават през постоянни „тестове за ниво“, необходими за прием в престижни школи.

          Родителите често записват децата си в допълнителни курсове, само за да се подготвят за приемните изпити в други хагвони. Според Ли, ако някой иска детето му да влезе в медицински факултет, трябва няколко пъти да премине цялата гимназиална математика още преди гимназията.

          До 40 часа учене след училище

          По думите на преподаватели, учениците в начална възраст прекарват поне 40 часа седмично в извънкласни занимания. Един учител разказва за шестгодишно дете, написало в есе, че се страхува семейството му да не стане нещастно, ако то не успее в училище.

          Все повече родители започват да поставят под въпрос цената на този натиск. Майка от Сеул споделя, че е преосмислила приоритетите си след трагичен случай със съученичка на дъщеря ѝ, която не успяла да влезе в престижен хагвон.

          Растящи проблеми с психичното здраве

          Психиатри предупреждават за увеличение на случаите на депресия при деца под 10 години, което според експерти е свързано с образователния натиск.

          Ли забелязва как самочувствието на по-голямата ѝ дъщеря страда, защото се затруднява по математика. По думите ѝ, в южнокорейската система децата често се оценяват според слабостите им, а не според силните им страни.

          През 2024 г. тя и съпругът ѝ изтеглят децата си от повечето хагвони, а самата Ли сменя професията си и започва работа като психолог и терапевт, където среща много майки и деца с подобни проблеми.

          Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект Южна Корея е първата държава, приела закон, регулиращ изкуствения интелект

          Образованието като въпрос на оцеляване

          Според експерти силната конкуренция се дължи и на икономически причини – ограничени възможности за кариерно израстване, несигурни пенсии и големи разлики в доходите.

          Много родители смятат, че образованието е единственият път към стабилно бъдеще, а за по-заможните семейства остава възможността децата да учат в чужбина.

          Такъв избор прави и Ли, която през 2024 г. изпраща дъщерите си в пансион в Съединените щати, където те се адаптират успешно и вече не се чувстват изоставащи в учебния процес.

          По думите ѝ, учениците, преминали през тежката подготовка в Деачи, често изглеждат като отличници, когато продължат образованието си в чужбина.

