      сряда, 04.02.26
          10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн" държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му": Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити", мнозинството блокира изслушвания за тока
          Начало

          Как ще се променя времето у нас през следващите дни

          4 февруари 2026 | 12:00 680
          Снимка: Shutter Stock
          Дамяна Караджова
          Днес времето в страната ще бъде предимно облачно, като в низините и котловините на места ще има и мъгла.

          След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще бъде слаб и на много места ще стихва, а в Североизточна България и край северните склонове на планините ще духа умерен юг-югоизточен вятър.

          Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла, а в София – около 3°.

          В планините ще бъде предимно облачно, като следобед и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Очаква се силен до бурен вятър от юг-югозапад. Температурите ще достигат около 6° на 1200 метра и около 2° на 2000 метра.

          По Черноморието ще бъде облачно, но без валежи, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 8°, температурата на морската вода – 5°–7°, а вълнението на морето – 2–3 бала.

          В четвъртък се очаква облачно време с валежи от дъжд, по-значителни в Рило-Родопската област, части от Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са по-слаби, но има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра ще вали сняг. Температурите ще варират между минус 5° и 0° сутринта, а дневните ще достигат между 7° и 12°, с по-ниски стойности в Северозападна България.

          В петък валежите временно ще спрат, но следобед от югозапад отново ще започне дъжд, който бързо ще обхване страната, като отново най-сериозни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област.

          В събота валежите ще намалеят, облачността ще се разкъсва и ще бъде сравнително топло за началото на февруари, с температури между 10° и 15°, макар в Дунавската равнина да остане по-мъгливо и по-хладно.

          В неделя и понеделник от север-североизток ще нахлуе студен въздух, а преминаващ средиземноморски циклон ще донесе нова валежна обстановка. Очакват се валежи от дъжд, които в Северна България и високите полета в Западна България ще преминат в сняг. Температурите чувствително ще се понижат и в понеделник ще бъдат между 0° и 5°.

          Във вторник валежите временно ще спрат, но времето ще остане предимно облачно, като минималните температури ще се понижат още, а дневните ще останат почти без промяна.

