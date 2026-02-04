НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Короната на императрица Евгения, изоставена при обира в Лувъра, ще бъде напълно реставрирана

          4 февруари 2026 | 22:27 220
          Красимир Попов
          Короната на френската императрица Евгения, изоставена от крадци при дръзкия обир в Лувър миналата година, е „почти напълно запазена“ и ще бъде изцяло реставрирана, съобщиха от ръководството на музея.

          Разследващите все още не са открили останалите бижута, откраднати през октомври, но короната е била намерена, след като е паднала по време на бягството на извършителите. Според информацията на Лувъра предметът е бил „смачкан“, но нанесените щети не засягат структурата му.

          От музея подчертават, че короната ще бъде възстановена в първоначалното си състояние, като реставрацията ще бъде извършена без необходимост от реконструкция, а единствено чрез прецизна консервационна работа. Това означава, че оригиналните материали и елементи са запазени, въпреки грубото третиране по време на кражбата.

          Короната на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III и една от най-влиятелните фигури на Втората френска империя, е сред най-ценните експонати от императорската колекция. Тя има не само художествена, но и значителна историческа стойност, което превърна обира в един от най-обсъжданите инциденти с културно наследство във Франция през последните години.

          Разследването по случая продължава, а френските власти все още издирват липсващите бижута, които, по оценки на експерти, могат да струват милиони евро. Междувременно Лувърът уверява, че след реставрацията короната отново ще бъде достъпна за публиката, връщайки на музея една от най-ценните му исторически реликви.

