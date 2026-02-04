Криминален психолог: Пожарът в хижата край Петрохан е да се унищожат записите от камерите

Намерените мъртви мъже в бившата хижа „Петрохан“ продължават да пораждат въпроси за действията на институциите и възможните мотиви за смъртта им, каза пред БНТ доцент Неделчо Стойчев, криминален психолог.

Според него пожарът в хижата най-вероятно е предизвикан умишлено, за да се заличат записите от камери.

Доцент Стойчев обясни, че по принцип при такива тежки криминални случаи информацията, която се дава е малко.

Във връзка с твърденията на местните за възможна педофилска мрежа, доцент Стойчев каза, че вероятно има основания за това.

Относно пожара в хижата и мястото на жертвите, Стойчев коментира, че той е свързан с убийството.

При всички положения пожарът на хижата е свързан с убийството. Дали е опит за заличаване, най-вероятно е такъв опит, но не става дума за заличаване на самите жертви. т.е. да бъдат изгорени.

„Тук не става дума за двете кучета, които са изгорели, доколкото разбрах в постройката, което означава, че те най-вероятно са изпълнявали някакви охранителни функции.“

Тези, които са извършили престъплението, са направили, така че да бъдат изолирани тези кучета и последствие най-вероятно са станали такива косвени жертви на самия палеж, т.е. целта не е била да изгорят кучетата, всеки случай.

„Моята версия е, че най-вероятно този палеж е да се унищожат записите, тъй като там е имало доста камери“, каза криминалният психолог.