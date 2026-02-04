НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Криминален психолог: Пожарът в хижата край Петрохан е да се унищожат записите от камерите

          Кучетата най-вероятно са станали такива косвени жертви на самия палеж

          4 февруари 2026 | 09:45
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Намерените мъртви мъже в бившата хижа „Петрохан“ продължават да пораждат въпроси за действията на институциите и възможните мотиви за смъртта им, каза пред БНТ доцент Неделчо Стойчев, криминален психолог.

          Според него пожарът в хижата най-вероятно е предизвикан умишлено, за да се заличат записите от камери.

          Доцент Стойчев обясни, че по принцип при такива тежки криминални случаи информацията, която се дава е малко.

          Във връзка с твърденията на местните за възможна педофилска мрежа, доцент Стойчев каза, че вероятно има основания за това.

          Относно пожара в хижата и мястото на жертвите, Стойчев коментира, че той е свързан с убийството.

          При всички положения пожарът на хижата е свързан с убийството. Дали е опит за заличаване, най-вероятно е такъв опит, но не става дума за заличаване на самите жертви. т.е. да бъдат изгорени.

          „Тук не става дума за двете кучета, които са изгорели, доколкото разбрах в постройката, което означава, че те най-вероятно са изпълнявали някакви охранителни функции.“

          Тези, които са извършили престъплението, са направили, така че да бъдат изолирани тези кучета и последствие най-вероятно са станали такива косвени жертви на самия палеж, т.е. целта не е била да изгорят кучетата, всеки случай.

          „Моята версия е, че най-вероятно този палеж е да се унищожат записите, тъй като там е имало доста камери“, каза криминалният психолог.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът обсъжда Туристически гаранционен фонд и Закон за потребителските кредити

          Росица Николаева -
          Народното събрание започна редовната си пленарна седмица, като заседанието бе открито при наличието на сериозен кворум от 194 регистрирани народни представители. Дневният ред на...
          Крими

          Откриха човешки останки в Северния парк в София, разследват случая

          Десислава Димитрова -
          Части от човешко тяло са били намерени в столичния Северен парк в неделя, сочат медийни публикации. Към момента обстоятелствата около случая остават неясни, а институциите все още не са дали подробности.
          България

          НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало

          Росица Николаева -
          Започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“ на "Дондуков" 2....
