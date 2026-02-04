Кристиано Роналдо напуска Саудитска Арабия?

Легендата на световния футбол Кристиано Роналдо обмисля бъдещето си в Саудитска Арабия поради опасения относно финансовата подкрепа, която Ал Насър получава от Саудитския публичен инвестиционен фонд. Припомняме ви, че организацията притежава Ал Хилал, Ал Ахли и Ал Итихад. В момента „соколите“ са втори в Саудитската професионална лига, на една точка зад Ал Хилал.

Според Sky Sports News Кристиано е недоволен от управлението на клуба. Поради тази причина се смята, че той пропусна победния мач на отбора си срещу Ал Рияд в понеделник. 40-годишният футболист смята, че Ал Насър не получава същата финансова подкрепа като останалите три клуба.

Роналдо е ядосан, че Ал Хилал е подписал с Карим Бензема от Ал Итихад, докато единственото попълнение в състава на Ал Насър през януарския прозорец е младият иракски халф Хайдер Абдулкарим.

Ал Хилал води Ал Насър с една точка на върха на Саудитската професионална лига, а Роналдо искаше клубът му да бъде по-амбициозен през този прозорец, защото иска да спечели саудитската титла за първи път.

Преминаването на Бензема в Ал Хилал не се финансира от лигата или PIF, а от частния милиардер саудитски инвеститор принц Алуалид бин Талал. Нищо не пречи на Ал Насър да подписва с още играчи с подкрепата на частни инвеститори.

Сега Роналдо е призован от висши саудитски служители да прекрати стачката си и да започне да играе отново за клуба. Те са изненадани, че е недоволен – въпреки че според информациите печели 500 000 паунда на ден – и искат той да играе срещу Ал Итихад в петък.