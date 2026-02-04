НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          НачалоСпорт

          Левски обяви важна новина след боя от Лудогорец

          Срещата е на 7 февруари, събота от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в София

          4 февруари 2026 | 21:46
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лидерът в Първа лига Левски обяви, че билетите за мача от 20-ия кръг на Първа лига срещу Ботев (Враца) вече са в продажба, информираха „сините“ на официалния си сайт.

          Срещата е на 7 февруари, събота от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в София. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн.

          В събота, 7 февруари билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“. В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

          Цени на билетите:

          Сектор А, VIP: 51.13 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор А, Ложи 2 и 3: 21.47 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор А, Блок 1914: 18.41 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор А, Блокове 1 и 2: 15.34 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор А, Блокове 3 и 4: 12.27 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 10.74 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор Б: 6.14 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор В: 9.20 €
          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
          Сектор Г: 6.14 €

          Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

          „За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 година, прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизането на стадион „Георги Аспарухов“, пишат още от Левски, а декларацията може да бъде открита на официалния уебсайт на клуба.

          Представителният отбор на Левски вече стартира с подготовката си за мача срещу Ботев (Враца).

          Днешната тренировка ще започне в 15:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.

