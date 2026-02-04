НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          НачалоСпортФутбол

          Лудогорец: Имаше смъртни заплахи срещу Бърнард Текпетей

          "Няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече" - заявиха шампионите

          4 февруари 2026 | 16:53
          Снимка: БГНЕС
          Лудогорец излезе с официална позиция по повод грозните сцени след края на мача за Суперкупата на България срещу Левски (1:0). От клуба съобщиха, че техният футболист Бърнард Текпетей е бил подложен на расистки обиди, а впоследствие е получил и смъртни заплахи в социалните мрежи. „Орлите“ уточняват, че по случая вече са подадени сигнали до полицията и прокуратурата. От клуба осъдиха остро подобни действия и подчертаха, че няма място за език на омразата и заплахи във футбола и обществото.

          „Снощният футболен празник на стадион „Васил Левски“ бе помрачен от поредния расистки скандал. Нашият футболист Бернард Текпетей бе атакуван от фенове на Левски, включително деца, с маймунски звуци и обиди, наричайки го „маймуна“. Впоследствие Текпетей получи смъртна заплаха в личния си профил в социална мрежа, както и брутални закани, преминаващи всякакви граници. Във връзка със смъртната заплаха клубът е уведомил официално органите на полицията и прокуратурата и ще съдейства напълно за изясняване на случая и търсене на отговорност.

          В Лудогорец няма да спрем да се борим срещу расизма. Ще инициираме дискусия и среща между клубовете, защото това не може и не бива да продължава повече. Футболист на Лудогорец отново е жертва на расизъм и ксенофобия – след атаката срещу Антоан Бароан след мач с Локомотив (Сф) миналата година.

          Категорични сме, че подобни прояви нямат място във футбола и в обществото ни. Расизмът е недопустим в спорта и е в пълно противоречие с неговите ценности – уважение, равенство и феърплей.

          Българското общество трябва да бъде чувствително, непримиримо и активно да се противопоставя на подобни уродливи явления, които ни отдалечават от цивилизования свят.
          Заставаме категорично зад Бернард Текпетей и всички футболисти, които стават жертва на дискриминация, и няма да позволим те да бъдат оставени сами срещу тази агресия“, гласи официалната фозиция на Лудогорец. 

