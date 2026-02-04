„Мача на звездите“ – НБА обяви отборите за шоуто

НБА обяви отборите за 75-то издание на „Мача на звездите“ тази година, което ще се проведе на 15 февруари в Ел Ей и за първи път ще бъде с формат САЩ срещу Света.

- Реклама -

Двата американски отбора са САЩ Звезди и САЩ Ивици. По-младите играчи са при Звездите, а по-възрастните – при Ивиците. Тим Свят пък е съставен от международни баскетболисти.

Треньори на САЩ Звезди и САЩ Ивици съответно са тези на Детройт Пистънс и Сан Антонио Спърс – Джей Би Бикърстаф и Мич Джонсън. Дарко Раякович – наставникът на Торонто Раптърс, ще изведе чуждестранния отбор.

„Мача на звездите“ ще бъде с мини-формат групова фаза с четири 12-минутни мача – САЩ Звезди срещу Тим Свят, САЩ Ивици срещу победителя от първата двойка, САЩ Ивици срещу загубилия от първата двойка и финалът ще противопостави най-добрите два отбора от груповата фаза.

Ако и трите тима завършат с равни показатели – 1-1, то тогава ще бъде взето под внимание точковата разлика в отделните срещи.

САЩ Звезди:

Скоти Барнс, Девин Букър, Кейд Кънингам, Джейлън Дърън, Антъни Едуардс, Чет Холмгрен, Джейлън Джонсън, Тайрийз Макси

САЩ Ивици:

Джейлън Браун, Джейлън Брънсън, Стеф Къри, Кевин Дюрант, ЛеБрон Джеймс, Кауай Ленърд, Донован Мичъл, Норман Пауъл

Тим Свят:

Янис Адетокумбо, Дени Авдия, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Алекзандър, Никола Йокич, Джамал Мъри, Паскал Сиакам, Карл-Антъни Таунс, Виктор Уембаняма.