Марко Рубио: Нов договор за ядрен контрол с Русия е немислим без участието на Китай

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че всяко бъдещо споразумение за контрол над ядрените оръжия с Русия трябва задължително да включва и Китай. Думите му бяха изречени часове преди изтичането на историческия договор Нов СТАРТ между Вашингтон и Москва.

„Президентът отдавна е пределно ясен, че за да има реален контрол над въоръженията през XXI век, е невъзможно да се постигне договореност, която да не включва Китай, предвид огромния и бързо нарастващ ядрен арсенал на страната“, заяви Рубио. - Реклама -

Изказването подчертава промяната в стратегическото мислене на Вашингтон, който все по-ясно поставя акцент върху тристранен модел на ядрен контрол, вместо досегашните двустранни договорености между САЩ и Русия. Според американската администрация разширяването и модернизирането на китайските ядрени сили прави невъзможно поддържането на стабилен глобален баланс без участието на Пекин.

Договорът Нов СТАРТ, считан за крайъгълен камък на стратегическата стабилност между двете ядрени суперсили, ограничава броя на разположените стратегически ядрени бойни глави и носители. С изтичането му светът остава без действащ механизъм за контрол върху най-мощните оръжия, което поражда сериозни опасения за нова надпревара във въоръжаването.

Заявлението на Рубио ясно показва, че САЩ няма да подкрепят ново споразумение, което игнорира ролята на Китай, и очертава трудните дипломатически преговори, които предстоят в условията на засилено геополитическо напрежение.