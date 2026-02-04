Марко Рубио защити операцията на Доналд Тръмп срещу Мадуро и очерта външнополитическите приоритети на САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изнесе пълномащабна защита на военната операция на президента Доналд Тръмп за залавянето на Николас Мадуро, като пред американски законодатели представи и подхода на администрацията към Гренландия, НАТО, Иран и Китай, съобщава АП.

- Реклама -

По време на изслушването републикански и демократични членове на Комисията по външни отношения на Сената представиха коренно различни оценки за външната политика на администрацията, а Рубио защити позициите на Белия дом, включително и реториката на Тръмп, която предизвика тревога сред европейските съюзници, особено по темата за Гренландия.

В първото публично изслушване след операцията за сваляне на Мадуро на 3 януари, Рубио заяви, че действията на Вашингтон са били насочени към премахване на сериозна заплаха за националната сигурност на САЩ в Западното полукълбо. По думите му страната вече е по-сигурна, а администрацията ще работи с временните власти във Венецуела за стабилизиране на страната.

„Със сигурност сме по-добре днес във Венецуела, отколкото бяхме преди четири седмици, и мисля, надявам се и очаквам, че ще бъдем по-добре след три месеца, шест месеца и девет месеца, отколкото щяхме да бъдем, ако Мадуро все още беше там“, каза Рубио.

Бившият сенатор от Флорида посочи, че временните лидери на Венецуела вече сътрудничат, но се дистанцира от предварителни формулировки, че САЩ могат да предприемат нови военни действия.

„Мога да ви кажа още сега с пълна сигурност, че не сме готови, нито възнамеряваме или очакваме да се наложи да предприемаме каквито и да било военни действия във Венецуела“, увери Рубио.

Той добави, че Венецуела може скоро да възобнови продажбите на петрол, като приходите ще бъдат използвани за финансиране на основни държавни функции, под наблюдение на американските финансови власти.

Отпор на скептицизма сред демократите

Републиканските сенатори в по-голямата си част подкрепиха операцията, докато демократите изразиха сериозни съмнения относно последствията от политиката спрямо Венецуела.

Те предупредиха, че подобни действия могат да насърчат Китай по отношение на Тайван и Русия спрямо Украйна, както и критикуваха позициите на Тръмп по темата за Гренландия и НАТО.

Рубио омаловажи напрежението и подчерта, че се водят разговори за намиране на решение, което да отчете опасенията на всички страни.

„Мисля, че ще постигнем нещо позитивно“, каза Рубио.

Той повтори и американската позиция, че съюзниците в НАТО трябва да увеличат разходите си за отбрана.

„НАТО трябва да бъде преосмислено. Просто този президент се оплаква от това по-силно от други“, смята Рубио.

Държавният секретар заяви още, че Китай ще продължи да преследва обединение с Тайван, независимо от глобалната ситуация, а по отношение на Иран посочи, че към момента няма план за военна операция, като евентуална смяна на режима в Техеран би била далеч по-сложна от ситуацията във Венецуела.

Призив за демократични избори във Венецуела

В изслушването Марко Рубио направи едно от най-категоричните си изявления в подкрепа на демокрацията във Венецуела.

„Какво е крайното намерение? „Искаме Венецуела с легитимни демократични избори“, каза Рубио.

След изслушването той се срещна с опозиционния лидер Мария Корина Мачадо, която обяви намерението си да се върне в страната.

„Скъпи венецуелци, ние вървим напред с решителни стъпки. Ще се върна във Венецуела много скоро, за да работим заедно по прехода и изграждането на велика страна“, написа тя в X.

Междувременно временният президент Делси Родригес води разговори със САЩ за икономически и енергийни въпроси, включително отваряне на енергийния сектор за американски компании и използване на петролните приходи за стабилизиране на страната.

В ключова стъпка към нормализиране на отношенията Държавният департамент планира изпращане на допълнителен персонал в Каракас, което може да доведе до повторно отваряне на посолството на САЩ, затворено през 2019 г.