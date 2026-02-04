Мъж се размина с „подписка“ за блудство с деца в Лом

Районният съд в Лом е взел мярка за неотклонение „подписка“ спрямо 54-годишния М. Ф., който блудствал с две деца на 7 и 8 години, съобщават от пресслужбата на съда.

- Реклама -

Недоволни от решението на Районния съд в Лом, съграждани на обвиняемия излязоха на протест с искане за постоянното му задържане или за принудителното му изселване от квартала.

От държавното обвинение заявиха, че заради опасност мъжът да се укрие, от Районната прокуратура в Монтана ще протестират мярката, взета от съда, и ще искат заменянето ѝ със “задържане под стража”.

По делото е извършен оглед на местопроизшествието, проведени са разпити на свидетели, иззет е биологичен материал, изискани са справки. Ако 53-годишният М. Ф. бъде признат за виновен, то него го очаква наказание “лишаване от свобода” от 1 до 6 години.

Разследването продължава, като се проверяват данни за извършени блудствени действия спрямо други лица.

Припомняме, че вчера (3 февруари) правосъдното министерство внесе за обществено обсъждане промени в Наказателния кодекс, удължаващи давността за преследване на престъпления срещу деца. Предвиждат се и по-тежки наказания, като затвор до 15 години, когато престъплението е извършено върху деца до 10-годишна възраст.

По-рано днес правосъдният министър в оставка Георги Георгиев заяви след края на правителственото заседание, че има 700 сигнали, получени за две години и половина, за различни посегателства срещу деца. От тях 434 са за сексуални посегателства.