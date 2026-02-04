НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияИкономика

          Министър Караджов: Създаваме система, обединяваща разписанията на железопътния, автобусния, авиационния и водния транспорт

          В Западния регион оператор ще е БДЖ, в Северния и Южния региони оператор ще е Ивкони

          4 февруари 2026 | 13:47 320
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Правителството днес взе много важни решения за сектор „транспорт“. И двете решения са свързани с важни реформи по, които са пряко обвързани с четвъртото и петото плащане по ПВУ. Искам да подчертая, че ако тези реформи не бъдат извършени, то плащания по ПВУ няма да има или плащанията ще бъдат рязко ограничени.

          - Реклама -
            
            

          Това заяви на брифинг в МС министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

          И двете решения са закъснели, защото предишните управления не са направили нищо през последните три години и половина, за да придвижат тези реформи.

          Първо приехме Закон за обществения транспорт, който се надявам още утре да постъпи в НС. Това е изцяло нов закон и досега не е имало такъв. Този закон поставя пътника в центъра на вниманието. Общественият транспорт у нас работи на парче. Разписанията не са синхронизирани, в много случаи няма транспорт и това води до хаос.

          Хиляди наши съграждани са в транспортна изолация и могат да се придвижат до дадено място само с личен транспорт. Целта на новия закон е всяко населено място да има достъпен и предвидим обществен транспорт“.

          По думите му, се въвеждат няколко ключови промени.

          Създаваме единна система, която обединява разписанията на железопътния, автобусния, авиационния и водния транспорт. Основата на схемата стават железопътните разписания и всички ще се синхронизират с тях. Прекачванията ще бъдат с минимално време за изчакване, а довеждащият транспорт ще бъде съобразен с движението на влаковете. Законът въвежда ясни правила – поне три транспортни връзки дневно до всяко населено място.

          Второ – въвеждаме съвременни цифрови системи. Ще изградим електронна система с информация в реално време за разписания, за маршрути и за връзки. Всеки превозвач ще бъде длъжен да подава актуалните данни и пътуването да може да се планира лесно. Трето – ще има интелигентна система за управление. Тя включва единен електронен билет. Четвърти елемент е с една трансакция да пътувате с всякакъв вид транспорт. Основен ще е електронният билет. Клиринговата система ще гарантира справедливо разпределение на парите между операторите“, разкри Караджов.

          По думите му, следващата реформа е сключването на договор за пътнически железопътен превоз за следващите 12 години. Това е втората най-важна реформа по ПВУ и е най-сложната в железниците. Планът изсиква процедурата да бъде проведена по конкурентен начин. Услугата трябва да бъде разделена на отделни лотове.

          В края на миналата година постъпиха само две оферти – на БДЖ и на Ивкони. договорите, които трябва да бъдат подписани следващата седмица, ще влязат в сила от 13 декември тази година. 734 млн. евро по плащанията от ПВУ са пряко обвързани с тази реформа. Всяка стъпка от процеса се съгласува с ЕК и можем да продължим напред с подписването на договори.

          В Западния регион оператор ще е БДЖ. В Северния и Южния региони оператор ще е Ивкони. Много важно условие е, че печалбата на двата оператора е ограничена до 3,57%. Нито един от служителите на сегашното БДЖ-Пътнически превози няма да бъде освободен или съкратен. Искам да кажа, че тези реформи вече не са само на хартия, а са реални. Те ще променят транспортния сектор у нас“, категоричен бе Караджов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството

          Росица Николаева -
          ИТН са сред партиите, които са гласували „против“ конституционните промени за "домова книга"
          Правосъдие

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          Никола Павлов -
          Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се...
          България

          Собственикът на хижата, в която откриха три тела, пише на майка си: Нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина

          Росица Николаева -
          "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина."
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions