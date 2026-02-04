Министър Караджов: Създаваме система, обединяваща разписанията на железопътния, автобусния, авиационния и водния транспорт

„Правителството днес взе много важни решения за сектор „транспорт“. И двете решения са свързани с важни реформи по, които са пряко обвързани с четвъртото и петото плащане по ПВУ. Искам да подчертая, че ако тези реформи не бъдат извършени, то плащания по ПВУ няма да има или плащанията ще бъдат рязко ограничени.

Това заяви на брифинг в МС министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

„И двете решения са закъснели, защото предишните управления не са направили нищо през последните три години и половина, за да придвижат тези реформи.

Първо приехме Закон за обществения транспорт, който се надявам още утре да постъпи в НС. Това е изцяло нов закон и досега не е имало такъв. Този закон поставя пътника в центъра на вниманието. Общественият транспорт у нас работи на парче. Разписанията не са синхронизирани, в много случаи няма транспорт и това води до хаос.

Хиляди наши съграждани са в транспортна изолация и могат да се придвижат до дадено място само с личен транспорт. Целта на новия закон е всяко населено място да има достъпен и предвидим обществен транспорт“.

По думите му, се въвеждат няколко ключови промени.

„Създаваме единна система, която обединява разписанията на железопътния, автобусния, авиационния и водния транспорт. Основата на схемата стават железопътните разписания и всички ще се синхронизират с тях. Прекачванията ще бъдат с минимално време за изчакване, а довеждащият транспорт ще бъде съобразен с движението на влаковете. Законът въвежда ясни правила – поне три транспортни връзки дневно до всяко населено място.

Второ – въвеждаме съвременни цифрови системи. Ще изградим електронна система с информация в реално време за разписания, за маршрути и за връзки. Всеки превозвач ще бъде длъжен да подава актуалните данни и пътуването да може да се планира лесно. Трето – ще има интелигентна система за управление. Тя включва единен електронен билет. Четвърти елемент е с една трансакция да пътувате с всякакъв вид транспорт. Основен ще е електронният билет. Клиринговата система ще гарантира справедливо разпределение на парите между операторите“, разкри Караджов.

По думите му, следващата реформа е сключването на договор за пътнически железопътен превоз за следващите 12 години. Това е втората най-важна реформа по ПВУ и е най-сложната в железниците. Планът изсиква процедурата да бъде проведена по конкурентен начин. Услугата трябва да бъде разделена на отделни лотове.

„В края на миналата година постъпиха само две оферти – на БДЖ и на Ивкони. договорите, които трябва да бъдат подписани следващата седмица, ще влязат в сила от 13 декември тази година. 734 млн. евро по плащанията от ПВУ са пряко обвързани с тази реформа. Всяка стъпка от процеса се съгласува с ЕК и можем да продължим напред с подписването на договори.„

В Западния регион оператор ще е БДЖ. В Северния и Южния региони оператор ще е Ивкони. Много важно условие е, че печалбата на двата оператора е ограничена до 3,57%. Нито един от служителите на сегашното БДЖ-Пътнически превози няма да бъде освободен или съкратен. Искам да кажа, че тези реформи вече не са само на хартия, а са реални. Те ще променят транспортния сектор у нас“, категоричен бе Караджов.