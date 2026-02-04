Мистерията край „Петрохан“: лагери за деца, въоръжено НПО и въпроси около заградени територии и споразумения с МОСВ

Случаят с откритите тела на трима души край хижа в района на прохода „Петрохан“ повдига сериозни въпроси за начина на извършване на престъплението, възможните мотиви и дейността на хората, обитавали обекта. Това коментираха в студиото на „Здравей, България“ бившият директор на отдел „Издирване“ в МВР и криминален психолог Красимир Занев и Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.
По думите на Занев тримата загинали са с огнестрелни рани в областта на главата, като не са били криминално проявени и не са попадали в полезрението на полицията.
Според него съдебно-медицинската експертиза ще изясни дали намереното оръжие съответства на раните или е използвано друго, което е ключово за версията дали има външна намеса или става дума за по-специфичен сценарий, включително ритуално убийство – една от проверяваните хипотези.
Занев допълни, че разположението на телата, разстоянието до оръжията и фактът, че те са законно притежавани, ще помогнат да се установи дали става дума за убийство, последвано от самоубийство, или се издирва четвърто лице.
Внимание предизвиква и фактът, че собственикът на хижата Ивайло Калушев и още един човек са в неизвестност и са обявени за издирване, като по данни на експерта обектът е бил ограден, с ограничен достъп и видеонаблюдение.
Местни жители твърдят, че в района са се организирали лагери с деца, но Занев призова да не се правят прибързани изводи за секти или престъпления срещу непълнолетни.
Според него разследващите са длъжни да проверят всички възможни хипотези, без да подвеждат обществото.
Занев постави и въпроса защо подобни изолирани обекти не попадат по-рано във вниманието на службите.
По повод пожара в хижата експертът предполага, че вероятно става дума за опит за заличаване на следи, но окончателен отговор ще дадат експертизите.
Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ разказа за сигнали още от 2022 г., според които планинари са били спирани от въоръжени мъже край хижата.
По думите му около обекта е имало електропастири, бариери, табели за забранен достъп и камери, а публикувани снимки на въоръжени „рейнджъри“ са били заимствани от чуждестранни сайтове, създавайки впечатление за официална структура.
Куманов заяви, че организация, носеща името „Национална агенция за контрол на защитените територии“, е сключила споразумение с МОСВ през 2022 г., въпреки че такива контролни функции могат да се упражняват само от държавни органи.
По случая са извършвани проверки от Изпълнителната агенция по горите, както и разследване от ДАНС, като по думите му са създавани няколко структури със сходни имена.
Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани“ уточни, че е имал възможност да се запознае с въпросното споразумение като съветник към МОСВ.
По думите му документът няма правна стойност и не дава право за контролни или охранителни дейности.
Ковачев потвърди, че впоследствие снимките на въоръжени мъже са били премахнати от сайта след подаден сигнал до прокуратурата.
Красимир Занев коментира, че според личното му мнение част от замесените лица може да са превишавали правата си, но подчерта, че те остават жертви на тежко престъпление.
По думите му разследването трябва да се води по „горещи следи“, а районът, макар и труднодостъпен, е бил наситен с камери, от които вероятно вече са иззети записи.
Занев посочи и конфликти с местни ловни дружинки, дървосекачи и жители на близките села, които също трябва да бъдат разгледани като възможен мотив.
В заключение експертът призова за сдържаност и човечност.
И допълни:
Разследването продължава, като резултатите от експертизите се очаква да дадат по-ясна картина за случилото се край „Петрохан“.