Мистерията край „Петрохан“: лагери за деца, въоръжено НПО и въпроси около заградени територии и споразумения с МОСВ

Случаят с откритите тела на трима души край хижа в района на прохода „Петрохан“ повдига сериозни въпроси за начина на извършване на престъплението, възможните мотиви и дейността на хората, обитавали обекта. Това коментираха в студиото на „Здравей, България“ бившият директор на отдел „Издирване“ в МВР и криминален психолог Красимир Занев и Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

По думите на Занев тримата загинали са с огнестрелни рани в областта на главата, като не са били криминално проявени и не са попадали в полезрението на полицията.

„Предстои аутопсия, която по категоричен начин ще даде отговор дали са употребявали алкохол или наркотици, в какви количества, както и с какво оръжие са били убити“, посочи Занев.

Според него съдебно-медицинската експертиза ще изясни дали намереното оръжие съответства на раните или е използвано друго, което е ключово за версията дали има външна намеса или става дума за по-специфичен сценарий, включително ритуално убийство – една от проверяваните хипотези.

Занев допълни, че разположението на телата, разстоянието до оръжията и фактът, че те са законно притежавани, ще помогнат да се установи дали става дума за убийство, последвано от самоубийство, или се издирва четвърто лице.

Внимание предизвиква и фактът, че собственикът на хижата Ивайло Калушев и още един човек са в неизвестност и са обявени за издирване, като по данни на експерта обектът е бил ограден, с ограничен достъп и видеонаблюдение.

Местни жители твърдят, че в района са се организирали лагери с деца, но Занев призова да не се правят прибързани изводи за секти или престъпления срещу непълнолетни.

„При тежки престъпления винаги се работи по няколко версии. По всяка от тях се извършват конкретни действия, докато се сглоби цялата картина“, каза той.

Според него разследващите са длъжни да проверят всички възможни хипотези, без да подвеждат обществото.

Занев постави и въпроса защо подобни изолирани обекти не попадат по-рано във вниманието на службите.

„След всичко, което се чу, тази хижа изглежда оперативно интересна“, заяви той.

По повод пожара в хижата експертът предполага, че вероятно става дума за опит за заличаване на следи, но окончателен отговор ще дадат експертизите.

Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ разказа за сигнали още от 2022 г., според които планинари са били спирани от въоръжени мъже край хижата.

„Хората са били връщани с обяснението, че територията е забранена“, посочи той.

По думите му около обекта е имало електропастири, бариери, табели за забранен достъп и камери, а публикувани снимки на въоръжени „рейнджъри“ са били заимствани от чуждестранни сайтове, създавайки впечатление за официална структура.

Куманов заяви, че организация, носеща името „Национална агенция за контрол на защитените територии“, е сключила споразумение с МОСВ през 2022 г., въпреки че такива контролни функции могат да се упражняват само от държавни органи.

„В него се говори за регулаторни и контролни функции, което е абсурдно“, заяви той.

По случая са извършвани проверки от Изпълнителната агенция по горите, както и разследване от ДАНС, като по думите му са създавани няколко структури със сходни имена.

„Не можеш да убедиш някого, че пазиш природата, ако го застреляш, защото бере гъби“, заяви Куманов.

Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани“ уточни, че е имал възможност да се запознае с въпросното споразумение като съветник към МОСВ.

„Тези хора не ни бяха познати. След сигнала на Димитър Куманов започнах да се интересувам и тогава видях споразумението“, разказа Ковачев.

По думите му документът няма правна стойност и не дава право за контролни или охранителни дейности.

„Самото име имитира държавна агенция, което създава илюзия у хората, че това е официален орган. По мое мнение това е противозаконно“, каза той.

Ковачев потвърди, че впоследствие снимките на въоръжени мъже са били премахнати от сайта след подаден сигнал до прокуратурата.

Красимир Занев коментира, че според личното му мнение част от замесените лица може да са превишавали правата си, но подчерта, че те остават жертви на тежко престъпление.

„Едно е какво са правили, друго е, че са жертви на тежко престъпление“, подчерта той.

По думите му разследването трябва да се води по „горещи следи“, а районът, макар и труднодостъпен, е бил наситен с камери, от които вероятно вече са иззети записи.

Занев посочи и конфликти с местни ловни дружинки, дървосекачи и жители на близките села, които също трябва да бъдат разгледани като възможен мотив.

В заключение експертът призова за сдържаност и човечност.

„Независимо от всички съмнения и превишени права, това са жертви на тежко криминално престъпление“, заяви той.

И допълни:

„Истината ще излезе, но не бива тя да бъде замествана със спекулации“.

Разследването продължава, като резултатите от експертизите се очаква да дадат по-ясна картина за случилото се край „Петрохан“.