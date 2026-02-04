Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната

Русия ще продължи военните действия в Украйна, докато Киев не вземе съответните решения за прекратяване на конфликта, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

По думите му позицията на Москва остава непроменена и е добре известна както на украинската, така и на американската страна, които участват в текущите дипломатически контакти.

„Позицията на Русия остава непроменена и е известна както на украинските, така и на американските преговарящи“, заяви Песков.

Междувременно в Абу Даби започна нов етап от мирните преговори, в които участват представители на Русия, Украйна и Съединените щати.

Украйна обаче отхвърля искането на Москва да се откаже от териториите, които все още контролира в Донбас, посочва Ройтерс. Руските сили вече четвърта година се опитват да установят пълен контрол върху региона, който остава една от основните точки на конфликта.

Очаква се разговорите в Абу Даби да продължат до утре, като засега не е планирана публична пресконференция след срещите.