НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияИкономика

          На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд

          Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поздрави вносителите на законопроекта.

          4 февруари 2026 | 12:30 160
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за туризма, които предвиждат създаването на Туристически гаранционен фонд.

          - Реклама -
            
            

          Законопроектът бе подкрепен със 110 гласа „за“, 14 „против“ и 57 „въздържали се“.

          Със законопроекта се цели гарантиране на ефективна защита на потребителите, закупили туристически пакет, в случай на несъстоятелност на туроператор, която да покрива всички предвидими плащания, включително за репатриране.

          Съгласно мотивите в законопроекта туроператорите следва да предоставят обезпечение в размер, достатъчен за връщане на всички суми, заплатени от пътуващите.

          Преди гласуването депутатите проведоха дебат в пленарна зала.

          Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поздрави вносителите на законопроекта. „Най-после след 5 години някой се погрижи за пътуващите българи. Изключителен успех на този парламент е, че разгледа Закона за туризма“, заяви той от парламентарната трибуна.

          Според него създаването на гаранционен фонд ще постави на място сивия сектор и тези, които работят и си плащат данъците. „Около 2000 са регистрациите на туроператори и турагенти и само за няколко месеца са изчистени около 300-400, които дори не са направили застраховки“, посочи министърът на туризма в оставка.

          Министърът в оставка призова народните представители да подкрепят на първо четене законопроекта. „Той се чака от всички, които пътуват. Този закон защитава българина, който е в чужбина“, добави Боршош.

          Според депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев в момента туризмът е „огромна бетонна джунгла“. „В момента има един много лош законопроект, но важен за бранша. Дали за вътрешен или външен туризъм има важна тема, която поредно Народно събрание няма да реши? Отговорността трябва да се поеме от сегашния състав на Министерство на туризма“, каза още той.

          Депутатът от ГЕРБ – СДС Любен Дилов-син смята, че законопроектът ще помогне за изсветляване на бизнеса. По думите му няма остри реакции на туристическия бизнес за законопроекта. „За целия сектор важи старата поговорка, че проблемите на зъболекарите са проблемите на хората със зъби“, допълни депутатът.

          И припомни, че когато ГЕРБ са управлявали, са решавали по-ефективно казусите в туризма.

          От „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят законопроекта. И добавиха, че са готови да обсъдят разумни предложения от бранша за промени между първо и второ четене.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията във Варна задържа криминално проявен мъж с наркотици и 20 000 евро

          Дамяна Караджова -
          Полицейската операция срещу разпространението на наркотици е проведена снощи
          България

          НА ЖИВО! Йотова провежда среща с представители на ИТН за възможен служебен премиер

          Росица Николаева -
          Държавният глава продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател
          Любопитно

          Хималайската мечка Деси стана на 38 години в Софийския зоопарк

          Десислава Димитрова -
          Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси – навърши 38 години, съобщиха от Зоологическата градина в София чрез публикация във Фейсбук.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions