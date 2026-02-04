На първо четене: Създава се Туристически гаранционен фонд

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за туризма, които предвиждат създаването на Туристически гаранционен фонд.

Законопроектът бе подкрепен със 110 гласа „за“, 14 „против“ и 57 „въздържали се“.

Със законопроекта се цели гарантиране на ефективна защита на потребителите, закупили туристически пакет, в случай на несъстоятелност на туроператор, която да покрива всички предвидими плащания, включително за репатриране.

Съгласно мотивите в законопроекта туроператорите следва да предоставят обезпечение в размер, достатъчен за връщане на всички суми, заплатени от пътуващите.

Преди гласуването депутатите проведоха дебат в пленарна зала.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош поздрави вносителите на законопроекта. „Най-после след 5 години някой се погрижи за пътуващите българи. Изключителен успех на този парламент е, че разгледа Закона за туризма“, заяви той от парламентарната трибуна.

Според него създаването на гаранционен фонд ще постави на място сивия сектор и тези, които работят и си плащат данъците. „Около 2000 са регистрациите на туроператори и турагенти и само за няколко месеца са изчистени около 300-400, които дори не са направили застраховки“, посочи министърът на туризма в оставка.

Министърът в оставка призова народните представители да подкрепят на първо четене законопроекта. „Той се чака от всички, които пътуват. Този закон защитава българина, който е в чужбина“, добави Боршош.

Според депутата от „Възраждане“ Цончо Ганев в момента туризмът е „огромна бетонна джунгла“. „В момента има един много лош законопроект, но важен за бранша. Дали за вътрешен или външен туризъм има важна тема, която поредно Народно събрание няма да реши? Отговорността трябва да се поеме от сегашния състав на Министерство на туризма“, каза още той.

Депутатът от ГЕРБ – СДС Любен Дилов-син смята, че законопроектът ще помогне за изсветляване на бизнеса. По думите му няма остри реакции на туристическия бизнес за законопроекта. „За целия сектор важи старата поговорка, че проблемите на зъболекарите са проблемите на хората със зъби“, допълни депутатът.

И припомни, че когато ГЕРБ са управлявали, са решавали по-ефективно казусите в туризма.

От „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят законопроекта. И добавиха, че са готови да обсъдят разумни предложения от бранша за промени между първо и второ четене.