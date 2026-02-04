НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
          България

          НА ЖИВО! Йотова провежда среща с представители на ИТН за възможен служебен премиер

          По-рано днес Йотова се срещна с представителите на парламентарната група на ДПС „Ново начало" и на "БСП-Обединена левица"

          4 февруари 2026 | 12:47
          Президентът Илияна Йотова провежда консултации с представителите на парламентарната група на „Има такъв народ“ на „Дондуков“ 2.

          Държавният глава продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

          Очаква се и определяне на дата за предстоящите парламентарни избори.

          По-рано днес Йотова се срещна с представителите на парламентарната група на ДПС „Ново начало“ и на „БСП-Обединена левица“.

          До това се стигна, след като стана ясно, че ново правителство в настоящия парламент няма да се състави и предстоят избори.

          Евроком предава на живо срещата!

          Крими

          Полицията във Варна задържа криминално проявен мъж с наркотици и 20 000 евро

          Дамяна Караджова -
          Полицейската операция срещу разпространението на наркотици е проведена снощи
          Любопитно

          Хималайската мечка Деси стана на 38 години в Софийския зоопарк

          Десислава Димитрова -
          Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси – навърши 38 години, съобщиха от Зоологическата градина в София чрез публикация във Фейсбук.
          България

          Николай Радулов пред Евроком: Има ли кокаин, следват разстрели – версии за тройното убийство и ролята на МВР (видео)

          Екип Евроком -
          Знаете как е наречен Брендо? Царят на кокаина. Брендо иска да излезе, хора са застреляни
