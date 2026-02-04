НА ЖИВО! Йотова провежда среща с представители на ИТН за възможен служебен премиер

Президентът Илияна Йотова провежда консултации с представителите на парламентарната група на „Има такъв народ“ на „Дондуков“ 2.

Държавният глава продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Очаква се и определяне на дата за предстоящите парламентарни избори.

По-рано днес Йотова се срещна с представителите на парламентарната група на ДПС „Ново начало“ и на „БСП-Обединена левица“.

До това се стигна, след като стана ясно, че ново правителство в настоящия парламент няма да се състави и предстоят избори.

Евроком предава на живо срещата!