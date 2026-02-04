Над 90 милиарда долара е струвало досега възстановяването след земетресенията в Турция

Общо 3,6 трилиона турски лири, или близо 91,5 млрд. долара, са инвестирани през последните години във възстановяването на окръзите Хатай и Кахраманмараш – най-тежко пострадалите райони при разрушителните земетресения с магнитуд 7,8 и 7,5 по скалата на Рихтер в Турция на 6 февруари 2023 г. Това съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на доклад на Дирекцията по стратегии и бюджет към Президентството на Република Турция.

При катастрофалните трусове в Южна Турция загинаха над 53 000 души, а повече от 107 000 бяха ранени. Съседна Сирия също понесе тежки последици, където жертвите достигнаха близо 6000 души.

Милиони хора останаха без дом, след като цели градове бяха разрушени, а според официални данни около 800 000 сгради са били разрушени или сериозно повредени.

През последните три години тече мащабен процес на възстановяване, осъществяван чрез сътрудничество между държавни институции, частния сектор и международни организации. Основен приоритет е осигуряването на постоянни жилища за засегнатите хора.

До момента чрез жребий са разпределени 433 667 нови жилища, както и 21 690 сгради, предназначени за работни места.

Сериозни средства са вложени и в образователната инфраструктура. Изградени са 13 321 нови класни стаи, а 2776 са укрепени, като след завършването на строителните дейности капацитетът на училищата ще нарасне с около 15% спрямо периода преди бедствието.

За възстановяване и укрепване на университети са инвестирани около 5,1 млрд. турски лири, а още 2,4 млрд. лири са планирани чрез инвестиционната програма за 2026 г.

В подкрепа на пазара на труда са стартирани програми за обучение и квалификация в 11 окръга, които обхващат над 60 000 души.

До края на 2025 г. 51,1 млрд. турски лири са изразходвани за възстановяване на енергийната инфраструктура, основно електроразпределителната мрежа.

Още 19,8 млрд. лири са насочени към възстановяване на пътища и магистрали, а 40 млрд. лири – за изграждане на инфраструктура към новите жилищни квартали.

Инвестициите в железопътната инфраструктура достигат 26,4 млрд. лири, докато 17,4 млрд. лири са насочени към подпомагане на земеделския сектор в засегнатите райони.