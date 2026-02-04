Наливат над 25 млн. евро в проекти на „Пътна инфраструктура“

С решение на Министерския съвет в оставка общо 25.6 млн. евро ще се осигурят за капиталови разходи по проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от правителствената пресслужба .

- Реклама -

Средствата ще дойдат от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази година и ще бъдат използвани за заплащане на извършени дейности по изпълнявани от АПИ проекти.

“Обектите са стратегически и са от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и за осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки”, обясняват от Министерския съвет.

Финансирането е за сметка на верифицирани и възстановени разходи по програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

Очаква се след приемането и влизането в сила на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г. да бъдат извършени съответните промени по бюджета на регионалното ведомство.

Припомняме че в края на 2025 година, регионалният министър съобщи, че има рекордна събираемост на приходите от пътни избори в размер на над 1 млрд. лева.