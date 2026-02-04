Ниагарският водопад частично замръзна и привлече туристи с ледена гледка (СНИМКИ)

Ниагарският водопад е замръзнал частично, превръщайки се в зрелищна ледена атракция, която продължава да привлича туристи въпреки температурите под нулата. Посетителите се стичат, за да видят гледката, която напомня сцена от ледена епоха.

В действителност водопадът почти никога не замръзва напълно, но при особено студени зими се образува т.нар. „ледена завеса“ (ice bridge) — масивни ледени натрупвания, висулки и замръзнали водни пръски, които създават впечатлението, че водата е спряла.

Зад тази ледена обвивка обаче продължават да преминават хиляди кубически метра вода в секунда, макар и скрити зад замръзналия слой.

Междувременно социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеоклипове на водопада, покрит със сняг и лед, които бързо привлякоха вниманието на потребителите.