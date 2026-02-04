НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Ниагарският водопад частично замръзна и привлече туристи с ледена гледка (СНИМКИ)

          Ледени натрупвания създават илюзия за спрял воден поток, но зад тях водата продължава да се движи с огромна сила

          4 февруари 2026 | 09:59 150
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Ниагарският водопад е замръзнал частично, превръщайки се в зрелищна ледена атракция, която продължава да привлича туристи въпреки температурите под нулата. Посетителите се стичат, за да видят гледката, която напомня сцена от ледена епоха.

          - Реклама -

          В действителност водопадът почти никога не замръзва напълно, но при особено студени зими се образува т.нар. „ледена завеса“ (ice bridge) — масивни ледени натрупвания, висулки и замръзнали водни пръски, които създават впечатлението, че водата е спряла.

          Зад тази ледена обвивка обаче продължават да преминават хиляди кубически метра вода в секунда, макар и скрити зад замръзналия слой.

          По случай Съединението: Ниагарският водопад грейна в бяло, зелено и червено (ВИДЕО) По случай Съединението: Ниагарският водопад грейна в бяло, зелено и червено (ВИДЕО)

          Междувременно социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеоклипове на водопада, покрит със сняг и лед, които бързо привлякоха вниманието на потребителите.

          Ниагарският водопад е замръзнал частично, превръщайки се в зрелищна ледена атракция, която продължава да привлича туристи въпреки температурите под нулата. Посетителите се стичат, за да видят гледката, която напомня сцена от ледена епоха.

          - Реклама -

          В действителност водопадът почти никога не замръзва напълно, но при особено студени зими се образува т.нар. „ледена завеса“ (ice bridge) — масивни ледени натрупвания, висулки и замръзнали водни пръски, които създават впечатлението, че водата е спряла.

          Зад тази ледена обвивка обаче продължават да преминават хиляди кубически метра вода в секунда, макар и скрити зад замръзналия слой.

          По случай Съединението: Ниагарският водопад грейна в бяло, зелено и червено (ВИДЕО) По случай Съединението: Ниагарският водопад грейна в бяло, зелено и червено (ВИДЕО)

          Междувременно социалните мрежи се изпълниха със снимки и видеоклипове на водопада, покрит със сняг и лед, които бързо привлякоха вниманието на потребителите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът обсъжда Туристически гаранционен фонд и Закон за потребителските кредити

          Росица Николаева -
          Народното събрание започна редовната си пленарна седмица, като заседанието бе открито при наличието на сериозен кворум от 194 регистрирани народни представители. Дневният ред на...
          Политика

          Марко Рубио защити операцията на Доналд Тръмп срещу Мадуро и очерта външнополитическите приоритети на САЩ

          Дамяна Караджова -
          Мадуро, като пред американски законодатели представи и подхода на администрацията към Гренландия
          България

          НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало

          Росица Николаева -
          Започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“ на "Дондуков" 2....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions