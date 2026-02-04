НА ЖИВО
          България

          Николай Радулов пред Евроком: Има ли кокаин, следват разстрели – версии за тройното убийство и ролята на МВР (видео)

          4 февруари 2026 | 12:44
          Николай Радулов пред Евроком: Има ли кокаин, следват разстрели – версии за тройното убийство и ролята на МВР (видео)
          Николай Радулов пред Евроком: Има ли кокаин, следват разстрели – версии за тройното убийство и ролята на МВР (видео)
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Депутатът от партия МЕЧ Николай Радулов изрази пред камерата на Евроком сериозни съмнения относно официалните версии за тежкия криминален инцидент с откритите тела в планинска хижа край Петрохан. В своя коментар пред медиите експертът по сигурност обвърза случая с хипотези за международен наркотрафик, бездействие на службите и потенциално разчистване на сметки.

          Според Радулов намерените на мястото оръжия и профилът на престъплението насочват към по-дълбоки връзки с организираната престъпност, отколкото битов инцидент или екоактивизъм. Той припомни, че районът има история в това отношение.

          Разследването край хижа „Петрохан“ продължава: проверява се връзка със секта Разследването край хижа „Петрохан“ продължава: проверява се връзка със секта

          „От много време по тоя път минават наркотици. В 97-ма година, някъде там пак беше хваната лаборатория с амфетамини, ако не се лъжа“, заяви Радулов и допълни, че подобни отдалечени места са „идеалното място да се правят какви ли не неща“.

          Европейската връзка и наркотрафикът

          Народният представител се позова на доклади на Европол, засягащи връзките на българската организирана престъпност с мексикански картели. Той посочи, че мащабният трафик на кокаин към Европа е видим и припомни заловени огромни количества в съседни държави, включително 13 тона в Гърция през октомври миналата година.

          В контекста на разстрела, Радулов коментира и спекулациите за връзка с искането на Евелин Банев – Брендо да бъде пуснат на свобода.

          Мистерията край „Петрохан“: лагери за деца, въоръжено НПО и въпроси около заградени територии и споразумения с МОСВ Мистерията край „Петрохан“: лагери за деца, въоръжено НПО и въпроси около заградени територии и споразумения с МОСВ

          „Знаете как е наречен Брендо? Царят на кокаина. Брендо иска да излезе, хора са застреляни. Помните ли предния път, когато имаше големи разстрелвания и най-накрая и Поли Пантев го застреляха? Пак беше връзка с едно картофено пюре с кокаин. Значи, има ли кокаин, следват разстрели“, категоричен бе депутатът.

          Критики към МВР и липсата на превенция

          Основен акцент в изказването на Радулов бе липсата на адекватна реакция от страна на Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност, въпреки наличието на сигнали от местни жители за въоръжени лица.

          „Истината е, че МВР, както и прокуратурата, както и службите, казват: ‘Няма сигнали’. Но всъщност това, което те трябва да направят, и това, което е вписано в законите, е да осигурят подаването“, коментира той.

          Радулов изрази скептицизъм относно способността на настоящото ръководство на МВР да се справи със ситуацията, като подчерта, че органите действат реактивно – едва след като престъплението е извършено, вместо проактивно, както изисква стратегията за национална сигурност.

          Откриха човешки останки в Северния парк в София, разследват случая Откриха човешки останки в Северния парк в София, разследват случая

          „Аз лично имам много голямо съмнение, че Министерство на вътрешните работи, тоя министър, е в състояние да направи каквото и да било. Вие виждате, че вчера бяха намерени части от труп в София, онзи ден бяха намерили убит някъде си в един от парковете. Всеки ден има трупове“, допълни народният представител.

          Хипотези за прикриване на следи

          Относно детайлите около самото убийство, Радулов отбеляза, че по първоначална, макар и непотвърдена информация, жертвите са били застреляни еднообразно в главата. Факта, че хижата е изгоряла, той тълкува като опит за заличаване на улики.

          „Хижата е горяла, което ме кара да си мисля, че този пожар, започнал веднъж загасен вторичен пожар, цели да прикрие нещо. Дано това нещо не е, да кажем, половин тон кокаин, защото когато има такива липси, започват да се появяват и други трупове“, предупреди експертът.

          Той припомни и случая от Нова година през 2017 г. в Нови Искър, където бяха разстреляни шест души, като пример за тежко престъпление, което е разкрило пропуски в системата за издирване на престъпници.

          В заключение Радулов заяви намерението си да постави въпроса за разследването по време на изслушването в ресорната парламентарна комисия, подчертавайки, че „трима души ей така разстреляни хич не е оптимистично“.

