Нов етап от мирните преговори за Украйна започва днес в Абу Даби

Следващият кръг от мирните преговори между представители на Русия, САЩ и Украйна се очаква да започне днес в Абу Даби, на фона на нова ескалация на бойните действия.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че стратегията на украинската делегация ще бъде променена след руската атака от миналата нощ, при която е бил използван рекорден брой балистични ракети.

Поразени са енергийни обекти в няколко региона на страната, като най-сериозни щети са нанесени в Киев и Запорожка област. В тази връзка Зеленски подчерта, че очаква реакция от страна на Съединените щати.