      сряда, 04.02.26
          НачалоСвятПолитика

          Нов етап от мирните преговори за Украйна започва днес в Абу Даби

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че стратегията на украинската делегация ще бъде променена

          4 февруари 2026 | 09:28 170
          Снимка: amundi.com
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Следващият кръг от мирните преговори между представители на Русия, САЩ и Украйна се очаква да започне днес в Абу Даби, на фона на нова ескалация на бойните действия.

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че стратегията на украинската делегация ще бъде променена след руската атака от миналата нощ, при която е бил използван рекорден брой балистични ракети.

          Русия поднови нощните удари по Киев след кратка пауза в атаките Русия поднови нощните удари по Киев след кратка пауза в атаките

          Поразени са енергийни обекти в няколко региона на страната, като най-сериозни щети са нанесени в Киев и Запорожка област. В тази връзка Зеленски подчерта, че очаква реакция от страна на Съединените щати.

          „Очакваме отговор от Съединените щати относно руските удари. Именно Америка предложи да се прекратят ударите по енергийната инфраструктура по време на дипломатическите усилия и студения зимен период. Тази молба беше отправена лично от президента на Съединените щати. Виждаме, че Русия отговори на тази молба с рекордно използване на балистични ракети, като не са минали дори четири дни от седмицата, в която Русия беше помолена да спазва споразумението. Това също говори много за всичко останало, което Русия обещава или може да обещае. Ако сега не спазват думата си, какво можем да очакваме по-късно?“, коментира Володимир Зеленски.

