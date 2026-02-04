НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Нови документи разкриват връзка на Джефри Епстийн с финансирането на Биткойн

          4 февруари 2026 | 10:24 550
          Михаил Георгиев
          Поредната порция документи, разпространени от Министерството на правосъдието на САЩ, предизвика широк отзвук в технологичните и финансови среди. В разсекретената кореспонденция на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн бяха открити данни за неговото участие във финансирането на ключови инициативи, свързани с ранното развитие на най-популярната криптовалута – биткойн.

          Материалите, станали достояние на обществеността в края на януари, включват хиляди имейли и вътрешни документи. Те хвърлят светлина върху активните контакти на Епстийн с водещи фигури от академичния и технологичния елит, сред които Ноам Чомски и Бил Гейтс. Комуникацията с тях е продължила до около 2017 г., но особен интерес предизвикват връзките му с Джойчи Ито, бивш директор на престижната лаборатория MIT Media Lab.

          Именно под ръководството на Ито, инициативата Digital Currency Initiative (DCI) се утвърждава като една от най-важните академични структури за развитието на блокчейн технологиите. В един от разменените имейли Ито директно информира Епстийн, че предоставените дарителски средства са били използвани за финансиране на инициативата. Това е позволило на екипа да действа експедитивно и да си осигури стратегическо предимство в конкурентната среда. Кореспонденцията оставя впечатлението, че финансовата подкрепа на Епстийн е изиграла съществена роля за ранното институционално укрепване на проекта.

          В документите се появяват и имената на конкретни технически експерти. Споменат е Адам Бек – известен криптограф и ранен участник в екосистемата на биткойн, създател на алгоритъма proof-of-work, който е цитиран в оригиналния бял документ на криптовалутата. Имейлите разкриват планове за срещи между Епстийн, Бек и изпълнителния директор на Blockstream Остин Хил. Обсъждано е дори пътуване до остров Сейнт Томас на Американските Вирджински острови, намиращ се в непосредствена близост до частния остров на финансиста, станал печално известен покрай скандалите с него.

          Разкритията доведоха до спекулации и нови интерпретации относно самоличността на създателя на биткойн. Имейл кореспонденцията между Ито и Епстийн съдържа препратки към т.нар. „основни разработчици“. Според някои анализи това подхранва теорията, че зад псевдонима Сатоши Накамото може да са стояли няколко фигури, които са поддържали контакт с Епстийн относно бъдещето на дигиталните пари.

          За да се постави информацията в правилен контекст, анализаторът Райли отбелязва техническите факти към онзи момент. Според него, по време на въпросната комуникация „кодът на биткойн“ е съдържал около 12 000 промени (commits), докато към днешна дата те надхвърлят 47 000. Изчисленията показват, че близо три четвърти от основния код на криптовалутата е разработен след периода, в който Епстийн се е изявявал като благодетел на свързаните структури.

          Макар новите документи да не доказват, че Епстийн е имал пряк контрол върху кода или функционалността на биткойн, те повдигат сериозни етични въпроси за източниците на финансиране в ранните етапи на една от най-значимите технологии на XXI век.

