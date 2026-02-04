Новият окръжен прокурор на София встъпи в длъжност

На официална церемония в Съдебната палата Христина Лулчева встъпи в длъжност административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София. Тя беше избрана единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 21 януари 2026 г.

Актът за встъпване бе подписан в присъствието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, заместник главния прокурор Ваня Стефанова, административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, нейния заместник Наталия Николова, представители на Окръжния следствен отдел, районни прокурори и магистрати.

По време на церемонията Сарафов подчерта значението и спецификата на Софийската окръжна прокуратура, като отбеляза нейния мащаб и широк териториален обхват, както и добрата организация, изградена през годините от предишното ръководство.

„Това е прокуратурата, в която се изграждат едни от най-добрите професионалисти в системата“, подчерта той, акцентирайки върху професионализма на магистратите в структурата.

Христина Лулчева има над 21 години юридически стаж, като повече от десет години от професионалния ѝ път са в съдебната система. Тя е завършила право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Кариерата ѝ започва в Окръжна прокуратура – Видин, след което продължава в Окръжна прокуратура – София, където последователно заема длъжностите прокурор и заместник-окръжен прокурор, а в продължение на години изпълнява и функциите на говорител на институцията.

В първото си изявление след встъпването в длъжност Лулчева подчерта значението на екипната работа в системата.

„За мен прокуратурата не е просто място на работа, а общност от професионалисти, които ежедневно вземат отговорни решения“, заяви тя.

Новият окръжен прокурор акцентира върху необходимостта от колегиалност, последователност и ефективна екипна работа, които са ключови за отговор на високите обществени очаквания към прокуратурата.