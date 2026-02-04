Новият зам.-кмет на София очерта приоритетите в градското планиране

Приоритетите и първите конкретни стъпки в направление „Градско планиране и развитие“ в Столичната община представи в интервю за БНР – Радио София новият заместник-кмет арх. Любо Георгиев.

Той поема поста в рамките на новата управленска структура на Столичната община, одобрена от Столичния общински съвет и влязла в сила от 1 февруари 2026 г. Реформата, предложена от кмета Васил Терзиев и приета в края на 2025 г., цели по-ефективна и по-прозрачна работа на администрацията, като София вече се управлява по нов модел.

В ресора си арх. Георгиев ще отговаря за стратегическата координация на устройственото и инфраструктурното планиране, както и за контрола върху застрояването, развитието на градската среда и опазването на културното наследство.

По думите му опитът му както в Общината, така и извън нея е причината да бъде поканен за поста, като подчерта, че в работата винаги има предизвикателства, но нищо не го е изненадало.

Той призна, че последните месеци в сферата са били динамични, с промени и оставки, което е довело до натрупване на преписки, но според него ситуацията може да бъде овладяна.

Арх. Георгиев подчерта, че целта не е просто да се разчистят забавените преписки, а Общината отново да поеме водещата си роля в градското планиране, нещо, което по думите му не се е случвало от десетилетия. Законът поставя именно кмета и Общинския съвет като ключови фигури в управлението на територията, но тази практика дълго време не е била прилагана.

Според него е необходимо дългосрочно и балансирано устройствено планиране, което да осигури ясно развитие на инфраструктурата и градските пространства в перспектива.

В същото време Законът за устройство на територията предвижда наличието на главен архитект, като правомощията на тази длъжност не могат да бъдат изпълнявани от други лица.

Промяната на практика означава, че София ще функционира по модел, сходен с този в повечето български градове, където главният архитект не е административен ръководител.