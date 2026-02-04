NYT: Според американското разузнаване Си е отстранил генералите заради страх и параноя

Американски разузнавателни анализатори свързват мащабните чистки във висшето военно ръководство на Китай с нарастващото недоверие и страховете на китайския лидер Си Дзинпин, съобщава The New York Times.

Особен шок сред китайските елити предизвика отстраняването на генерал Джан Юся – смятан за един от най-близките съратници на Си Дзинпин. На 24 януари китайското Министерство на отбраната обяви, че Джан Юся и генерал Лю Чженли са поставени под разследване за „сериозни нарушения“.

Джан Юся се считаше за изключително влиятелна фигура в армията и лоялен съюзник на държавния глава, което прави отстраняването му особено показателно за текущите процеси в китайското ръководство.

От идването си на власт през 2012 г. Си Дзинпин последователно провежда чистки в редиците на Китайската комунистическа партия и армията, отстранявайки високопоставени служители, представители на силовите структури и фигури от т.нар. „червена аристокрация“.

Настоящата вълна обаче се определя като безпрецедентна, тъй като почти всички генерали и адмирали, ръководили военните командвания в началото на 2023 г., вече са освободени или са изчезнали от публичното пространство.

Според настоящи и бивши американски служители анализите на американското разузнаване сочат, че Си Дзинпин проявява „изключително висока степен на параноя“, въпреки че няма доказателства отстранените генерали да са подготвяли бунт или заговор.

Германският политолог Марсел Дирсус обяснява, че в авторитарните системи успешните военни лидери често се превръщат в потенциална заплаха за върховния лидер.

„Като автократ, трябва да си параноик. Постоянно си в зона на риск.“

Бившият анализатор на ЦРУ по китайските въпроси Джон Калвър допълва, че тази предпазливост е част от стила на управление на Си.

„Той не би могъл да задържи властта толкова дълго, ако действаше ирационално.“

Допълнително внимание привлече публикация на Wall Street Journal, според която в Китай се разпространява информация, че генерал Джан Юся е шпионирал в полза на САЩ. Американски служители обаче заявяват, че нямат потвърждение за подобни твърдения, нито данни за вътрешна кампания в Китай по тази линия.

Официален Пекин настоява, че разследванията са част от продължаващата антикорупционна политика. Говорителят на китайското посолство във Вашингтон Лю Пеню подчерта:

„Разследването показва нулева толерантност към корупцията.“

Според редица експерти обаче чистките може да имат и политически характер, насочен към елиминиране на потенциални съперници преди следващия партиен конгрес през 2027 г.

Анализаторите предупреждават още, че вакуумът в командването на армията може да се отрази на стратегическото военно планиране на Китай, включително по чувствителни въпроси като политиката към Тайван.